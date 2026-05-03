Văn hóa

Xúc động bản dựng mới vở 'Thời con gái đã xa'

Hoàng Kim
03/05/2026 06:15 GMT+7

'Thời con gái đã xa' là vở kịch từng gây ấn tượng rất mạnh vào 30 năm trước của Đoàn kịch TP.HCM (nay là Nhà hát Kịch TP.HCM), đoạt huy chương vàng Liên hoan Sân khấu mùa thu 1998.

Nhiều phiên bản đã được dựng, đều rất thành công. Tối 29.4 vừa qua, nhóm Kịch Hồng Trang (TP.HCM) đã ra mắt phiên bản mới, vẫn khiến khán giả rơi nước mắt.

Nghinh Lộc (trái) và Hồng Trang trong vở

Ê kíp đầu tiên của Thời con gái đã xa gồm tác giả Nguyễn Thu Phương, NSND Kim Xuân vai nữ chính, đài trưởng chỉ huy đêm diễn - NSƯT Lê Diễn… cũng có mặt chia sẻ niềm vui với Hồng Trang. Thu Phương nói: "Ngoài nỗ lực của tôi là một tác giả còn rất trẻ, còn có kinh nghiệm quý giá của đạo diễn - NSƯT Đoàn Bá thổi vào vở diễn ngày ấy. Thầy đã đem ký ức Trường Sơn của thầy vào từng chi tiết, từng nhân vật, làm rung động trái tim người xem". NSND Kim Xuân cảm động: "Tôi có một vai diễn được mọi người gọi là để đời. Nhân vật có gương mặt bị bom tàn phá xấu xí nhưng lại rất đẹp trong hành trang sự nghiệp của tôi".

Những diễn viên trẻ như Hồng Trang (vai Diệu), Nghinh Lộc (vai Diễm) và Vũ Trần, Kỳ Thảo, Bảo Châu, Võ Ngọc Tân, Võ Ngọc Tiến, Nhã Uyên diễn chắc tay, tươi tắn, rung cảm. Không gian của kịch cà phê cực kỳ đơn giản, cho nên diễn viên chỉ có thể chinh phục người xem bằng chính nội lực của mình. Kịch cà phê mà diễn chính kịch, vở lớn, dài, y như sân khấu chính quy, nhóm kịch Hồng Trang thật sự đáng nể.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
