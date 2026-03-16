Xúc động chàng trai được bác dâu thương như con ruột

Những hình ảnh chàng trai nấu ăn cùng bác dâu được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về "mưa tim" của cư dân mạng. Khoảnh khắc hai người quây quần bên bếp lửa nhỏ, chuẩn bị mâm cơm với nhiều món ăn đặc trưng miền Tây khiến không ít người lầm tưởng họ là mẹ con ruột. Thực tế, người phụ nữ mà chàng trai luôn gọi bằng má là bác dâu của anh.

Anh Hiếu được bác dâu yêu thương ẢNH: NVCC





Yêu thương như con ruột

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Minh Hiếu (24 tuổi) ở xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh (Long An cũ) cho biết bác dâu là bà Huỳnh Thị Ngọc Ánh (62 tuổi).

Anh Hiếu cho biết năm 2023 anh rời quê lên TP.HCM làm việc. Tuy nhiên, nhịp sống hối hả cùng áp lực mưu sinh và chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến anh quyết định dừng lại. Đầu năm 2025, anh trở về quê, dựng một căn nhà nhỏ, nấu những món ăn miền Tây quen thuộc và giới thiệu ẩm thực quê nhà đến mọi người.

Bà Ánh cũng là người đồng hành cùng anh Hiếu trong những clip nấu ăn đó. Không cầu kỳ bối cảnh hay kịch bản, các đoạn clip chỉ ghi lại cảnh hai người trò chuyện, nấu nướng và cùng nhau thưởng thức bữa cơm nhà. Sự mộc mạc, chân tình ấy đã khiến nhiều người xem cảm động.

"Từ nhỏ mình đã quen gọi bác dâu là má. Dù hai nhà ở gần nhau nhưng mình thường xuyên sang ở cùng bác nhiều hơn. Mẹ mất từ năm 2007, khi đó mình mới 5 tuổi, luôn được bác dâu yêu thương, chăm sóc và vỗ về. Mình cũng không nhớ bắt đầu gọi bác dâu là má từ khi nào", anh Hiếu kể.

Bà Ánh có 3 người con ruột (1 gái, 2 trai) còn nhà anh Hiếu chỉ có anh là con một. Chồng bà Ánh mất cách đây hơn 10 năm, bà thương anh Hiếu không khác gì con trong nhà, có miếng gì ngon cũng kêu sang ăn hoặc để phần cho. Dù không phải mẹ ruột nhưng tình thương mà bà Ánh dành cho anh Hiếu suốt nhiều năm qua cũng ấm áp chẳng khác gì tình mẫu tử. Với anh, việc gọi má không chỉ là cách xưng hô mà còn là sự biết ơn dành cho người đã chăm sóc, nuôi dưỡng anh nên người. Ba anh Hiếu đã đi bước nữa, mối quan hệ giữa anh và mẹ kế cũng hòa hợp, tốt đẹp.

Hai má con quây quần bên nhau ẢNH: NVCC

"Năm mình 7 tuổi, ba đành để con trai ở nhà còn bản thân chạy xe ôm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mình bị sốt cao, má và các anh chị tất tả đưa đi bệnh viện, thay nhau túc trực suốt mấy ngày cho đến khi mình khỏe hẳn", chàng trai bày tỏ.

Hạnh phúc cùng má

Chàng trai chia sẻ mong muốn lớn nhất là được cùng má quây quần bên những mâm cơm ấm cúng và những đoạn clip của hai má con được nhiều người biết đến hơn. "Má đã vất vả nuôi mình khôn lớn nên giờ tôi chỉ mong má luôn khỏe mạnh, sống hạnh phúc bên gia đình", anh Hiếu bày tỏ.

Bà Ánh cho biết ngoài tình thương dành cho cháu, bà cũng luôn xót xa cho người em dâu đã qua đời khi mới ngoài 30 tuổi. Khi em chồng phải bươn chải mưu sinh, gia đình bà thay nhau chăm sóc, nuôi nấng anh Hiếu đến khi khôn lớn. Các con ruột của bà đã có gia đình riêng, mỗi người một cuộc sống, bà ở cùng anh Hiếu cũng vơi bớt nỗi trống trải.

"Hồi nhỏ, thỉnh thoảng Hiếu nhớ mẹ rồi bật khóc. Tôi thường an ủi cháu rằng mỗi người đều có số phận riêng, điều quan trọng là phải vượt qua nỗi buồn, sống tốt để mẹ ở nơi xa được an lòng. Các con ruột của tôi cũng đã lớn và luôn thương yêu em út, không hề so bì hay tị nạnh", bà Ánh chia sẻ.

Trong mắt bà, anh Hiếu là chàng trai hiền lành, thật thà. Bà luôn nhẹ nhàng dạy dỗ, chỉ bảo từng chút một, mỗi khi anh bướng bỉnh cũng kiên nhẫn uốn nắn. Điều bà mong mỏi nhất là "cậu con trai út" luôn bình an, sống tử tế và có cuộc sống ổn định.