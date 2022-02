Xúc động hình ảnh mẹ già bật khóc tiễn con vào nam đi làm sau Tết

Đoạn clip rất ngắn chỉ hơn 30 giây được đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Lúc con về mẹ cũng khóc, lúc con đi mẹ cũng khóc. Tụi con đã cố cười cho mẹ vui mà cuối cùng mẹ cũng khóc”.

Clip ghi cảnh cụ bà tóc bạc trắng tiễn 3 người con đang ngồi trên xe máy với hành lý lỉnh kỉnh, chuẩn bị rời đi. Bà mếu máo khóc khi nghe các con lần lượt nói lời từ giã: “Con về mẹ ơi! Tụi con về nhen!”. Chiếc xe máy dần chạy xa để lại hình bóng người mẹ phía sau nhìn theo, nước mắt lăn dài.

Cuộc chia tay đầy nước mắt

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chủ nhân đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ ồ ạt những ngày qua là chị Lê Linh (35 tuổi, ngụ Bình Dương). Chị cho biết người trong clip là cụ bà Nguyễn Thị Huệ (70 tuổi, Bình Thuận). Cụ Huệ không phải mẹ ruột của chị mà là mẹ của chị Nguyễn Ánh Toàn (29 tuổi, em dâu chị Linh). Tuy nhiên, vì quá thương bà nên từ lâu chị cũng gọi bà là mẹ (như trong clip). Video được quay mới đây khi chị Linh cùng vợ chồng em dâu về xã Hàm Phú, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận chơi và thăm vợ chồng cụ Huệ dịp Tết Nhâm Dần 2022.

“Chúng tôi về thăm bà hồi mùng 2 tết. Lúc về bà cũng khóc nức nở nhưng tôi không kịp quay lại. Nghĩ lúc chia tay thế nào bà cũng mếu máo nên tôi đã thủ sẵn điện thoại, quay lại làm kỷ niệm. Kết quả là bà cũng khóc khiến chúng tôi không ai kềm lòng được. Sợ bà khóc nhiều hơn nên cả 3 tranh thủ đi nhanh, nhưng nước mắt cứ lăn dài ướt luôn cái khẩu trang”, chị Linh kể lại.

Theo lời chị Linh, những năm trước vợ chồng chị Toàn vẫn hay về quê thăm ba mẹ, tuy nhiên do dịch Covid-19 nên cả năm qua vẫn chưa thể về được. Lần về chơi tết ngắn ngủi nhưng cả nhà đã cùng tâm sự vui vẻ nên lúc rời đi ai cũng ngậm ngùi. “Cụ bà thì lớn tuổi nên bị lãng tai, tôi phải nói lớn thì bà mới nghe được. Vậy mà nhiều người xem clip xong nói tôi sao to tiếng với bà. Cũng khổ tâm ghê! Còn ông không ra tiễn là vì chân đang đau do bệnh gút nên chỉ ngồi một chỗ à. Sợ ông mà ra thì chắc cũng khó giấu nước mắt”, chị kể lại.





Trân trọng khoảnh khắc được ở bên ba mẹ

Chị Nguyễn Ánh Toàn cho biết ba mẹ của mình lấy nhau gần 30 năm qua, vốn là cuộc hôn nhân chắp nối vì trước đó ai cũng một lần dang dở. Cả ba mẹ chị đều có những người con riêng, chị là con chung duy nhất của 2 người. “Mình lấy chồng năm 2016 nhưng không hạnh phúc nên đã ly hôn, năm 2020 kết hôn với chồng hiện tại ở Bình Dương, buôn bán nhỏ sống qua ngày đến giờ. Hằng tháng mình đều tranh thủ gửi tiền về cho ba mẹ ở quê, nhưng mùa dịch rồi làm ăn khó khăn nên không gửi được nhiều”, chị nghẹn ngào.

Suốt cả một năm trời xa quê vì dịch Covid-19, đợt tết về thăm chị càng trân trọng hơn khoảnh khắc được ở bên ba mẹ. Mỗi năm trôi qua, chị Toàn biết rằng quỹ thời gian ở bên họ cũng không còn nhiều. Trên chuyến xe trở lại Bình Dương hôm đó, nước mắt chị cũng chảy suốt chặng đường khi nghĩ về hình bóng ba mẹ già sống cô quạnh.

Nhớ lại ngày hôm đó, cụ Huệ tâm sự sở dĩ mình bật khóc là vì thương cho các con nghỉ tết chưa được bao lâu phải đi làm ăn xa, vất vả. Thêm vào đó, các con đi trong nhà chỉ còn lại 2 vợ chồng, bà lại thấy tủi thân. “Hôm trước các con gọi về nói cảnh tôi khóc được nhiều người chia sẻ, tôi cũng bất ngờ. Khóc do thương các con quá đó thôi! Hàng xóm cũng mở clip cho tôi coi, coi xong ai cũng khóc nói tội nghiệp bà già quá. Tuổi này rồi, mình đâu mong gì hơn các con sum vầy bên cạnh”, bà tâm sự.

Còn với chị Toàn, ba mẹ chính là động lực, là ánh sáng để chị có thể tiếp tục cố gắng mỗi ngày, làm lụng chăm chỉ để có thêm tiền gửi về. Để họ đỡ buồn, mỗi ngày chị đều gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe, tâm sự. “Còn cha còn mẹ là nhất rồi! Tôi luôn trân trọng từng phút, từng giây khi ba mẹ còn trên thế gian này”, chị rưng rưng.