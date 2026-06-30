Xúc động khoảnh khắc cựu binh 99 tuổi, ngồi xe lăn tiễn biệt anh hùng La Văn Cầu

Sáng 30.6, Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) được phủ kín bởi những vòng hoa và dòng người đến tiễn biệt đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu.

Người thân, đồng đội, đại diện các cơ quan, đoàn thể và đông đảo người dân lặng lẽ cúi đầu trước linh cữu người anh hùng gắn liền với chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950.

Dòng người tiễn đưa anh hùng La Văn Cầu ẢNH: KHỔNG CHÍ

Sự ra đi của ông không chỉ khép lại cuộc đời gần một thế kỷ cống hiến cho đất nước mà còn để lại khoảng trống khó lấp đầy trong lòng những người đồng đội cùng chiến đấu và nhiều thế hệ.

Chiến sĩ Điện Biên ngồi xe lăn tiễn biệt người đồng đội cùng thế hệ

Giữa dòng người lặng lẽ vào viếng đại tá La Văn Cầu, hình ảnh cựu chiến binh Lê Bình (99 tuổi, trú P.Hoàng Liệt, Hà Nội) ngồi trên chiếc xe lăn khiến nhiều người xúc động.

Trong bộ quân phục phủ kín huân huy chương được mặc ngay ngắn, người lính Điện Biên năm xưa được con trai và chiến sĩ tiêu binh đẩy chầm chậm đến trước linh cữu. Đôi chân không còn đủ sức bước đi, nhưng cụ vẫn nhất quyết có mặt để từ biệt người đồng đội cùng thế hệ.

Chiến sĩ Điện Biên Lê Bình vào viếng anh hùng La Văn Cầu ẢNH: LONG QUYỀN

Khi chiếc xe lăn dừng lại trước linh cữu phủ Quốc kỳ, cụ Bình lặng lẽ cúi đầu. Bàn tay gầy guộc khẽ đặt lên thành linh cữu, như một cái nắm tay cuối cùng dành cho người đồng đội cùng thế hệ chiến đấu, hy sinh xương máu vì độc lập của Tổ quốc.

Khoảnh khắc đó khiến nhiều người có mặt trong nhà tang lễ lặng đi. Ông La Hồng Anh, con trai cụ La Văn Cầu, cũng lập tức bước đến nắm chặt tay cụ Bình, cúi đầu thay gia đình gửi lời cảm ơn người đồng đội già đã vượt qua bệnh tật, tuổi tác để đến tiễn biệt cha mình.

Chia sẻ với Thanh Niên, cụ Lê Bình cho biết, cụ là chiến sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cụ trở về Hà Nội, được giao trọng trách tham gia làm nhiệm vụ tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cụ Lê Bình tiễn biệt người đồng đội ẢNH: ĐÌNH HUY

Khoảng thời gian làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh tụ chính là khoảng thời gian cụ Lê Bình gặp cụ La Văn Cầu bởi hai người đóng quân gần nhau. Một người bên khối cảnh vệ, một người bên quân đội, tuy khác đơn vị nhưng gắn kết với nhau bằng những lời động viên, tình đồng chí thiêng liêng.

"Ngày ấy quý nhau lắm, nhưng vì nhiệm vụ nên gặp nhau chỉ được chốc lát. Lần thì trò chuyện ở góc sân vận động đá bóng, lần thì dựa lưng bên cột cờ, thế mà quý nhau", người cựu chiến binh hồi ức, chính vì những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hai cụ luôn trân trọng từng lời động viên, từng cái bắt tay dành cho nhau.

Nhắc về tính cách cụ Cầu, cụ Bình chia sẻ: "Ông Cầu là một người rất tốt, tinh thần lúc nào cũng hăng hái. Hành động nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương để tiếp tục đánh giặc là sự gan dạ hiếm có, trân quý vô cùng".

Gia đình anh hùng La Văn Cầu cảm ơn cụ Lê Bình ẢNH: KHỔNG CHÍ

Có mặt tại nhà tang lễ từ rất sớm, ông Lê Thanh Hà (55 tuổi, con trai út cụ Bình) chia sẻ, cụ Bình vẫn đang phải chạy thận 3 lần/tuần, sức khỏe yếu. Nhưng khi nghe tin cụ La Văn Cầu từ trần, cụ liền bảo các con thu xếp công việc, đưa cụ đến lễ tang.

Chiều lòng cụ Bình, ông Hà cũng thu xếp công việc cùng người thân đưa cụ đến từ sớm. Ông Hà tâm sự, hai cụ không cùng đơn vị nhưng cùng thế hệ tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và trân quý nhau. Chính từ những lời tâm sự, động viên, hai cụ đã có những gắn kết thân thiết đến tận ngày nay.

Giọt nước mắt của "người tri âm"

Không chỉ riêng cụ Bình, hình ảnh những người cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 316, Quân khu 2 - đơn vị cũ của đại tá La Văn Cầu trong kháng chiến chống Pháp, bật khóc trong lúc tiễn đưa, động viên gia đình cũng khiến nhiều người xúc động.

Các cựu chiến binh bật khóc tại lễ tang anh hùng La Văn Cầu ẢNH: ĐÌNH HUY

Cựu chiến binh Nguyễn Khắc Chính chia sẻ, trước đây, dù không cùng thế hệ chiến đấu với đại tá La Văn Cầu nhưng do có khoảng thời gian cùng công tác tại Đại đội 671, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 (nay là Sư đoàn 316, Quân khu 2), ông Chính và anh hùng La Văn Cầu đã trở thành những người bạn thân thiết. Sau khi cụ Cầu đau ốm trên giường bệnh, ông Chính 4 lần đến thăm hỏi động viên.

Cựu chiến binh Nguyễn Khắc Chính bật khóc ẢNH: ĐÌNH HUY

"Cụ Cầu sống chất phác và chân thật. Tôi nhớ mãi kỷ niệm trong một mâm cơm tại nhà cụ, cụ nói với vợ con rằng: "Cuối đời tôi lại gặp được con người tri âm". Tôi rất trân trọng cụ", ông Chính nghẹn ngào. Với ông, sự ra đi của anh hùng dũng cảm ấy là niềm tổn thất không gì bù đắp nổi cho gia đình, tổn thất to lớn cho xã hội và cho cả những người tri âm như ông.

Trong khi đó, ông Lê Đức Hạnh (Hội Cựu chiến binh P.Giảng Võ - nơi đại tá La Văn Cầu sinh hoạt những năm tháng cuối đời), khẳng định, cụ Cầu là một con người chất phác, giản dị và sống rất tình cảm. Trong sinh hoạt tại địa phương, cụ Cầu không bao giờ kể về những chiến công, thay vào đó, cụ chọn một lối sống "thanh bạch" và bình dân đời thường.

"Tấm gương của đại tá La Văn Cầu không chỉ dành cho các cựu chiến binh mà còn để cho các thế hệ sau này mãi mãi học tập", ông Hạnh nói.

Anh hùng La Văn Cầu được hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội) ẢNH: KHỔNG CHÍ

"Cuộc đời và sự nghiệp của đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu là tấm gương sáng ngời về tinh thần kiên cường, hy sinh trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân", thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, viết trong sổ tang.

