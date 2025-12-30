Từng rơi vào trầm cảm, khủng hoảng năm 17 tuổi vì biến cố gia đình, chị Hà Hồng Nguyên tưởng chừng đã buông xuôi tất cả tương lai.

Nhưng chính những bài viết về nghị lực sống, về những phận người kiên cường trên Báo Thanh Niên đã kéo chị ra khỏi tuyệt vọng, giúp chị đứng dậy làm lại cuộc đời. Tác phẩm "Báo Thanh Niên tái sinh cuộc đời tôi" của chị đã chạm đến trái tim của Ban giám khảo và giành giải Nhất chung cuộc.

Xúc động lễ trao giải 'Thanh Niên và tôi': Khi tờ báo là điểm tựa cuộc đời

Câu chuyện của chị Nguyên cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều thế hệ bạn đọc có mặt tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" 30.12.2025. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên.