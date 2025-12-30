Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xúc động lễ trao giải 'Thanh Niên và tôi': Khi tờ báo là điểm tựa cuộc đời
Video Đời sống

Xúc động lễ trao giải 'Thanh Niên và tôi': Khi tờ báo là điểm tựa cuộc đời

Nguyễn Anh
30/12/2025 20:15 GMT+7

Sáng 30.12.2025, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết 'Thanh Niên và tôi' đã diễn ra đầy xúc động tại TP.HCM. Từ hơn 500 bài dự thi, Ban tổ chức không chỉ tìm thấy những kỷ niệm, mà cả những câu chuyện về cách tờ báo trở thành 'điểm tựa' giúp bạn đọc vượt qua trầm cảm, tuyệt vọng. Đây chính là minh chứng cho hành trình 40 năm Báo Thanh Niên nuôi dưỡng niềm tin trong lòng công chúng.

Từng rơi vào trầm cảm, khủng hoảng năm 17 tuổi vì biến cố gia đình, chị Hà Hồng Nguyên tưởng chừng đã buông xuôi tất cả tương lai.

Nhưng chính những bài viết về nghị lực sống, về những phận người kiên cường trên Báo Thanh Niên đã kéo chị ra khỏi tuyệt vọng, giúp chị đứng dậy làm lại cuộc đời. Tác phẩm "Báo Thanh Niên tái sinh cuộc đời tôi" của chị đã chạm đến trái tim của Ban giám khảo và giành giải Nhất chung cuộc.

Xúc động lễ trao giải 'Thanh Niên và tôi': Khi tờ báo là điểm tựa cuộc đời

Câu chuyện của chị Nguyên cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều thế hệ bạn đọc có mặt tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi" 30.12.2025. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên.

Thanh Niên chung tay nối những nhịp cầu - Những ngôi nhà nhân ái

Từ những nhịp cầu nối đôi bờ yêu thương, từ những mái nhà nhân ái thắp lên ngọn lửa hy vọng, từ những câu chuyện tử tế hàng ngày vẫn được Báo Thanh Niên “gieo mầm” và lan tỏa.

