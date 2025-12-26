Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Minh Tân, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Vì sao người trầm cảm không thể ‘vui lên’ chỉ bằng vài lời động viên?”. Thông qua phân tích chuyên môn, chuyên gia giúp lý giải vì sao trầm cảm không đơn thuần là buồn bã hay suy nghĩ tiêu cực, mà là một rối loạn sức khỏe tinh thần liên quan đến não bộ, hóa chất dẫn truyền thần kinh và khả năng điều hòa cảm xúc.

Bác sĩ ơi: Vì sao người trầm cảm không thể “vui lên” chỉ bằng lời động viên?

Từ đó, chương trình góp phần giúp người dân hiểu đúng về trầm cảm, để biết cảm thông, hỗ trợ và đồng hành đúng cách thay vì vô tình tạo thêm áp lực cho người bệnh.