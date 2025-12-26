Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bác sĩ ơi: Vì sao người trầm cảm không thể 'vui lên' chỉ bằng lời động viên?
Bác sĩ ơi: Vì sao người trầm cảm không thể 'vui lên' chỉ bằng lời động viên?

Lê Thắm - Thảo Tú
26/12/2025 10:11 GMT+7

Vì sao người trầm cảm không thể “vui lên” chỉ bằng vài lời động viên? Trầm cảm có phải chỉ là suy nghĩ tiêu cực, hay là một rối loạn thực sự của não bộ? Và người thân cần nói chuyện thế nào để giúp người trầm cảm cảm thấy được thấu hiểu, thay vì bị phán xét? Các chuyên gia cho rằng, cách giao tiếp đúng không chỉ giúp người bệnh bớt cô lập, mà còn có thể trở thành điểm tựa quan trọng trong hành trình hồi phục.

Chương trình Bác sĩ ơi! do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Minh Tân, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Vì sao người trầm cảm không thể ‘vui lên’ chỉ bằng vài lời động viên?”. Thông qua phân tích chuyên môn, chuyên gia giúp lý giải vì sao trầm cảm không đơn thuần là buồn bã hay suy nghĩ tiêu cực, mà là một rối loạn sức khỏe tinh thần liên quan đến não bộ, hóa chất dẫn truyền thần kinh và khả năng điều hòa cảm xúc.

Bác sĩ ơi: Vì sao người trầm cảm không thể “vui lên” chỉ bằng lời động viên?

Từ đó, chương trình góp phần giúp người dân hiểu đúng về trầm cảm, để biết cảm thông, hỗ trợ và đồng hành đúng cách thay vì vô tình tạo thêm áp lực cho người bệnh.

Tin liên quan

Bác sĩ ơi: Vì sao có người trầm cảm ăn mất kiểm soát, có người lại không ăn gì?

Bác sĩ ơi: Vì sao có người trầm cảm ăn mất kiểm soát, có người lại không ăn gì?

Không chỉ là câu chuyện ăn nhiều hay bỏ bữa, những thay đổi thất thường về khẩu vị có thể là tín hiệu cảnh báo trầm cảm đang âm thầm tác động lên não bộ.

Bác sĩ ơi: Mất ngủ triền miên có thể cảnh báo bệnh trầm cảm?

Bác sĩ ơi: Bỗng bật khóc, bật cười - dấu hiệu cảm xúc thất thường hay bệnh lý tiềm ẩn?

Khám phá thêm chủ đề

trầm cảm cách trị trầm cảm sức khỏe tinh thần
