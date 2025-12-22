Bác sĩ ơi: Vì sao có người trầm cảm ăn mất kiểm soát, có người lại không ăn gì?

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Thị Minh Tân, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Vì sao có người trầm cảm ăn mất kiểm soát, có người lại không ăn gì?”. Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp lý giải sự khác biệt trong phản ứng ăn uống của người mắc trầm cảm, từ cơ chế sinh học, hormone đến yếu tố tâm lý, qua đó giúp người xem hiểu rõ hơn những thay đổi âm thầm nhưng quan trọng của sức khỏe tinh thần.

Vì sao có người trầm cảm ăn mất kiểm soát, có người lại không ăn gì?