Bác sĩ ơi: Vì sao có người trầm cảm ăn mất kiểm soát, có người lại không ăn gì?
Video Sức khỏe

Bác sĩ ơi: Vì sao có người trầm cảm ăn mất kiểm soát, có người lại không ăn gì?

Lê Thắm - Thảo Tú
22/12/2025 07:07 GMT+7

Không chỉ là câu chuyện ăn nhiều hay bỏ bữa, những thay đổi thất thường về khẩu vị có thể là tín hiệu cảnh báo trầm cảm đang âm thầm tác động lên não bộ.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Thị Minh Tân, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Vì sao có người trầm cảm ăn mất kiểm soát, có người lại không ăn gì?”. Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp lý giải sự khác biệt trong phản ứng ăn uống của người mắc trầm cảm, từ cơ chế sinh học, hormone đến yếu tố tâm lý, qua đó giúp người xem hiểu rõ hơn những thay đổi âm thầm nhưng quan trọng của sức khỏe tinh thần.

Bác sĩ ơi: Vì sao có người trầm cảm ăn mất kiểm soát, có người lại không ăn gì?- Ảnh 1.

Vì sao có người trầm cảm ăn mất kiểm soát, có người lại không ăn gì?

 

Bác sĩ ơi: Mất ngủ triền miên có thể cảnh báo bệnh trầm cảm?

Bác sĩ ơi: Mất ngủ triền miên có thể cảnh báo bệnh trầm cảm?

Mất ngủ kéo dài không chỉ bào mòn thể chất mà còn âm thầm tàn phá sức khỏe tinh thần. Khi những đêm trằn trọc khó ngủ vượt quá 2 tuần, đó có thể là dấu hiệu sớm của trầm cảm mà nhiều người vẫn xem nhẹ. Vì sao giấc ngủ và trầm cảm có mối liên hệ chặt chẽ và khi nào tình trạng mất ngủ cần được nhìn nhận như một cảnh báo y khoa?

