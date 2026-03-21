Thời sự

Xung đột Trung Đông: Tư vấn pháp lý giúp doanh nghiệp bớt hoang mang

Ngân Nga
21/03/2026 14:34 GMT+7

Trước xung đột Trung Đông, để doanh nghiệp yên tâm trong kinh doanh, Hội trọng tài thương mại TP.HCM đã ký hợp tác về tư vấn pháp luật với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA).

Nhà nước đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Ngày 21.3, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (TP.HCM) có buổi cà phê doanh nhân HUBA lần thứ 87 với thông điệp "Xung đột Trung Đông tác động đối với doanh nghiệp".

Tại buổi trao đổi, theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng năng lượng (Sở Công Thương TP.HCM), cho biết xung đột tại Trung Đông kéo theo ảnh hưởng đối với kinh tế toàn cầu và Việt Nam.

Ông Hiếu tập trung làm rõ 2 nội dung chính: tình hình thị trường năng lượng trong nước; tác động của biến động năng lượng quốc tế đến hoạt động xuất nhập khẩu của TP.HCM.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu cho biết Nhà nước hiện vẫn đảm bảo cơ bản nguồn cung xăng dầu ít nhất đến tháng 5.2026

Theo ông Hiếu, Nhà nước hiện vẫn đảm bảo cơ bản nguồn cung xăng dầu, với lượng dự trữ đủ đáp ứng nhu cầu ít nhất đến tháng 5.2026. So với giai đoạn biến động năm 2022, thời điểm từng xảy ra tình trạng người dân xếp hàng chờ mua xăng thì tình hình năm nay đã được kiểm soát tốt hơn. Nguyên nhân là Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã chủ động xây dựng phương án từ sớm. 

Nhiều doanh nghiệp mong xung đột Trung Đông có thể sớm kết thúc để họ yên tâm lên kế hoạch sản xuất kinh doanh

Theo đánh giá sơ bộ, có 4 nhóm ngành chịu tác động mạnh nhất trong đợt biến động này, gồm: điện tử, máy tính và linh kiện; dệt may, giày da; nông sản, thủy sản; đồ gỗ, nội thất.

Cũng tại buổi trao đổi, nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang rất lo lắng, không biết khi nào xung đột Trung Đông có thể kết thúc để họ yên tâm lên kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

Trước tình hình biến động do xung đột Trung Đông, Hội trọng tài thương mại TP.HCM đã ký hợp tác thỏa thuận về tư vấn pháp luật với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) để các doanh nghiệp yên tâm hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nội dung thỏa thuận hợp tác, định kỳ 6 tháng/lần, phối hợp thực hiện phản biện, góp ý kiến thức về pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực và hoạt động doanh nghiệp hội viên của HUBA.

Hội trọng tài thương mại TP.HCM thường xuyên tư vấn cho các thành viên của HUBA liên quan đến thông tin pháp luật, cung cấp những thông tin pháp lý và tuyên truyền phổ biến pháp luật về hoạt động trọng tài thương mại cho các doanh nghiệp hội viên của HUBA.

Hội trọng tài thương mại TP.HCM ký hợp tác thỏa thuận về tư vấn pháp luật với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA)

Định kỳ 6 tháng/lần, Hội trọng tài thương mại TP.HCM phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các khóa đào tạo, tập huấn trao đổi kinh nghiệm về đàm phán, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng. Đồng thời xử lý rủi ro, tranh chấp về hợp đồng; tranh chấp thương mại về mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ đầu tư, xúc tiến thương mại và hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và những nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của các doanh nghiệp…

Hội trọng tài thương mại TP.HCM là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các trọng tài viên, các trung tâm trọng tài thương mại và các chi nhánh hoạt động trong phạm vi TP.HCM. Hội có đội ngũ hội viên là các luật sư, chuyên gia pháp luật, kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm và uy tín cao trong lĩnh vực hoạt động pháp luật.

Còn Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các doanh nghiệp đa thành phần kinh tế và đa ngành nghề đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Đây là cầu nối đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên HUBA trong các quan hệ kinh tế - xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước.

