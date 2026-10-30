Từ sáng sớm đến chiều tối, từng tốp người ra vào cơ sở máy trị liệu điện trường cao áp tại số 317 Hoàng Công Chất (P.Phú Diễn, Hà Nội). Phần lớn là người cao tuổi, có người mới đến vài ngày nhưng cũng có người đã đều đặn lui tới suốt nhiều tháng.

Xung quanh chiếc máy trị bách bệnh: Những lời tư vấn y khoa 'không tưởng' - Kỳ 1

Cơ sở máy trị liệu điện trường cao áp tại số 317 Hoàng Công Chất thuộc Công ty TNHH Thiết bị y tế Home Doctor ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày cơ sở tổ chức khoảng 10 ca trải nghiệm miễn phí, mỗi ca kéo dài 30 phút. Người tham gia được phân nhóm theo thời gian sử dụng. Khách mới đến dưới 10 ngày dùng "thẻ trắng", còn những người đã trải nghiệm lâu hơn chuyển sang "thẻ xanh", được bố trí vào các chương trình mà nhân viên giới thiệu là chuyên sâu hơn.

Căn phòng trải nghiệm trên tầng 2 có sức chứa khoảng 30 người, được bố trí các máy trị liệu cùng nhiều tài liệu quảng cáo, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Phần lớn người đến đây biết đến cơ sở qua bạn bè, hàng xóm hoặc tờ rơi.

Không chỉ được sử dụng máy miễn phí, người tham gia còn thường xuyên nghe nhân viên phân tích về những bệnh thường gặp ở tuổi già như tăng huyết áp, tiểu đường, mất ngủ, đau nhức xương khớp, cùng lời giới thiệu về tác dụng của thiết bị.

Những câu chuyện về hiệu quả sử dụng máy cũng được chính người tham gia truyền tai nhau.

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