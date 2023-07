Xung quanh vụ 'ăn cắp' bài thi Genius Olympiad nữ sinh tố giác phản hồi thế nào?

Rạng sáng 9.7 (giờ Việt Nam), từ Mỹ L.K.M.C. người đã đăng tải bài viết trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng về việc tố giác một nam sinh "ăn cắp" bài dự thi Genius Olympiad 2023 đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Thanh Niên dưới sự chứng kiến của người bảo hộ là bà Trần Hồng Điệp, mẹ của C.

Nữ sinh tố giác câu chuyện "ăn cắp" bài dự thi Genius Olympiad 2023 PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Bà Điệp cho biết từ tìm hiểu của gia đình, đã phát hiện bài thi viết sáng tạo của N.Q.U. (học sinh lớp 10 Trường THPT Gia Định) vào vòng chung kết và sau đó đạt huy chương đồng tại Genius Olympiad 2023 chính là bài viết mà bản thân C. đã thực hiện trước đó.

"Chúng tôi đã phát hiện sự thật này từ tháng 3.2023. Tuy nhiên gia đình đã giấu không cho C. biết", bà Điệp chia sẻ.

PV thắc mắc: "Vì sao không phản ứng từ lúc phát hiện sự thật này?". Bà Điệp cho biết: "Sở dĩ ngay khi phát hiện nhưng không lên tiếng là vì nghĩ rằng nếu như khiếu nại đến ban tổ chức, có thể khiến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đoàn dự thi của các học sinh Việt Nam. Nhất là với những học sinh cần có giải thưởng này để bổ túc vào hồ sơ du học. Vì thế, bản thân C. và gia đình chỉ mong tìm câu trả lời thích đáng từ thầy giáo Nguyễn Minh Trung và gia đình của N.Q.U. Tuy nhiên vào thời điểm trước vòng chung kết lại không thể nhận được giải đáp".

Theo C., thầy giáo Nguyễn Minh Trung không phải là người hướng dẫn đề tài viết về môi trường của TP.HCM. "Thầy Trung chỉ là người đưa ra ý tưởng và đăng ký tham gia giùm em. Còn lại, việc hướng dẫn thuộc về một người khác (Jenny Hoang, công tác tại Đại học Nebraska, Mỹ - PV)".

Còn theo bà Điệp: "Ban đầu C. chỉ tham gia lĩnh vực âm nhạc. Thầy Trung có gợi ý làm về cây xanh ở TP.HCM. Tôi chính là người hướng dẫn C. làm về đường cây ở đường Tôn Đức Thắng vì liên quan đến những kỷ niệm khi còn nhỏ. Ngoài ra, đường Tôn Đức Thắng có câu chuyện về cây cầu mới xây, rất phù hợp để thực hiện bài viết".

PV hỏi: "Liệu bài viết của C. và U. giống nhau bao nhiêu %, ở những đoạn nào?". Bà Điệp trả lời: "Đối với vòng loại cuộc thi này, thí sinh có thể gửi bài trực tuyến và đặt tên tùy ý. Chỉ khi vào chung kết, thí sinh mới khai tên đúng như trên giấy tờ để xin làm các thủ tục visa xuất ngoại. Tôi cho rằng U. không làm bài và bài của U. tại Genius Olympiad 2023 chính là bài của C.".

Cũng theo bà Điệp, ở vòng chung kết, thí sinh sẽ làm poster từ bài viết của mình và trình bày trực tiếp với hội đồng giám khảo ở Mỹ. "Tôi nghĩ rằng poster của U. được trích lược ngắn gọn lại từ bài viết dài khoảng 6 trang của C.".

Email của ban tổ chức gửi phản hồi cho L.K.M.C. PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Ban tổ chức Genius Olympiad nói gì? Theo thông tin mà PV nắm được, vào ngày 5.7 vừa qua, gia đình C. đã gửi khiếu nại đến Ban tổ chức Genius Olympiad để xem xét, làm sáng tỏ vụ việc và hiện đang chờ phản hồi. Vào sáng 9.7, ban tổ chức Genius Olympiad 2023 đã phản hồi lại cho C. Trong đó có đoạn: "Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi với những mối quan tâm này. Chúng tôi hiểu sự thất vọng và cảm xúc của bạn. Chúng tôi hiện đang điều tra vấn đề này và chúng tôi rất coi trọng hành vi gian lận. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo sau khi đưa ra kết luận".

Bà Điệp cũng phản ánh việc ông Trung cử U. dự thi lĩnh vực viết sáng tạo thay cho suất của C. (ông Trung lý giải vì do có sự sai sót trên hệ thống tài khoản cá nhân, chỉ nhận thấy đề tài âm nhạc của C. đậu, còn đề tài viết luận của C. không hiện trên hệ thống - PV) là "hoàn toàn không hỏi ý kiến C. cũng như gia đình chúng tôi".

C. nói: "Thầy Trung chỉ thông báo em đậu vòng loại lĩnh vực âm nhạc, còn lĩnh vực viết sáng tạo đã bị rớt. Vậy nhưng khi em tra cứu lại thì lại thấy một bài khác đậu vòng loại lĩnh vực viết sáng tạo giống như bài em thực hiện. Lúc này em có hỏi thầy Trung và được trả lời đó là một bài trùng hợp, tác giả là một bạn ở Trường Vinschool. Thầy Trung cũng cho rằng Trường Vinschool có tổ chức cuộc thi viết về TP.HCM".

Bà Điệp tiếp lời: "Nếu biết C. đậu cả hai lĩnh vực âm nhạc và lĩnh vực viết sáng tạo thì chắc chắn sẽ chọn thi chung kết lĩnh vực viết sáng tạo. Vì lĩnh vực âm nhạc, bản thân C. đã từng có giải thưởng (Quán quân một cuộc thi vào năm 2016 - PV). Tôi cũng muốn C. có những trải nghiệm khác hơn ở lĩnh vực viết sáng tạo trong một môi trường quốc tế. Và theo tìm hiểu của gia đình, trong số hơn 200 bài dự thi lĩnh vực viết sáng tạo ở vòng loại, bài của C. nằm trong top 5. Nếu C. thi có thể đạt giải cao hơn huy chương đồng".



Bà Điệp kể tiếp câu chuyện tại lễ trao giải Genius Olympiad 2023: "Những thứ hạng cao hơn sẽ được trao sau. Và khi C. thấy U. nhận giải huy chương đồng, C. thẫn thờ. Khoảnh khắc đó gia đình chúng tôi rất đau lòng".

Tóm lại lùm xùm hiện đang "nổ" ra, C. nói đây là câu chuyện chẳng đặng đừng, không có cách nào để giải quyết.

"Bản thân em đã trì hoãn việc phản ánh câu chuyện này suốt thời gian dài. Và em chia sẻ lên mạng xã hội chỉ mong nhận lại công bằng cho bản thân. Em cũng nghĩ rằng ai có lỗi cần nhận lỗi. Em vẫn nghĩ rằng em xứng đáng nhận được lời xin lỗi chân thành từ người khác", C. chia sẻ.

Bà Điệp cũng nói: "Tôi mong dân mạng không "ném đá" U., vì có thể làm tổn thương và ảnh hưởng đến U. Tôi chỉ mong nhận được lời xin lỗi từ những người cần phải xin lỗi".

Cũng cần chia sẻ thêm, tại Genius Olympiad 2023, C. đạt huy chương bạc trong lĩnh vực âm nhạc.