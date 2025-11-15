Sau 22 giờ, khi lượng phương tiện giảm mạnh trên các tuyến Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh..., hàng trăm công nhân mới bắt đầu ca làm xuyên đêm để di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyến metro số 2. Đây là giai đoạn then chốt nhằm bàn giao mặt bằng cho các gói thầu chính.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, đến giữa tháng 11.2025, khoảng 70% khối lượng di dời đã hoàn thành. Tuy nhiên, công tác này đối mặt nhiều áp lực vì phải thi công trong không gian chật hẹp, dưới lòng đất và chỉ được phép làm từ 20 giờ đến 5 giờ sáng.

Ông Phan Thiện, Chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp thoát nước 2, cho biết thực tế mỗi đêm chỉ còn khoảng 4 giờ thi công hiệu quả. Lý do là từ 20 giờ đến gần 23 giờ, lưu lượng giao thông vẫn đông nên không thể đưa máy móc xuống đường, còn từ 3 – 5 giờ phải dừng thi công để tái lập mặt đường, bảo đảm giao thông giờ cao điểm sáng.

Ngoài áp lực thời gian, thời tiết mưa kéo dài nhiều tháng qua cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ. Một số hạng mục như thảm nhựa không thể thực hiện nếu trời mưa, khiến kế hoạch di dời liên tục bị gián đoạn.

Xuyên đêm chạy đua thời gian di dời hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2

Để bù thời gian, các đơn vị áp dụng phương án thi công cuốn chiếu, chia nhỏ thành nhiều mũi và tăng cường nhân lực. Ở mỗi vị trí nhà ga có thi công đều bố trí 2 – 3 tổ đội cùng 20 đến 30 công nhân làm việc xuyên đêm.

Ông Phan Thiện cho biết dù vướng nhiều phát sinh kỹ thuật và điều kiện thi công ngặt nghèo, nhà thầu đang huy động thêm thiết bị và nhân công để hoàn tất di dời sớm, tạo điều kiện cho việc khởi công các nhà ga chính trong cuối năm nay.

Theo ông Phan Cao Bằng, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, việc khởi công metro số 2 vào tháng 1.2026 là bước tiến quan trọng. Trước đây, theo quy trình cũ, sớm nhất phải đến cuối năm 2026 dự án mới có thể động thổ. Nghị quyết 188/2025/QH15 cho phép TP.HCM rút ngắn thủ tục, không phải trình duyệt chủ trương đầu tư và được tự quyết hình thức lựa chọn nhà thầu.

Tuyến metro số 2 có tổng vốn đầu tư gần 47.890 tỉ đồng, phê duyệt từ năm 2010. Quá trình triển khai kéo dài do nhiều vướng mắc, buộc thành phố chuyển sang dùng vốn đầu tư công thay vì vốn ODA. Dự án hiện được xác định hoàn thành vào năm 2030.