Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xuyên đêm cứu nạn: Trực thăng đưa ngư dân bị tai nạn lao động từ Trường Sa về đất liền
Video Sức khỏe

Xuyên đêm cứu nạn: Trực thăng đưa ngư dân bị tai nạn lao động từ Trường Sa về đất liền

Phú Ninh
Phú Ninh
19/05/2026 16:29 GMT+7

Rạng sáng 19.5.2026, tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 phối hợp cùng kíp bay Binh đoàn 18 đã đưa thành công 2 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch từ các đảo thuộc đặc khu Trường Sa về đất liền an toàn để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin, lúc 7 giờ 05' cùng ngày, trực thăng đã hạ cánh xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175), hoàn tất hành trình cấp cứu đặc biệt kéo dài xuyên đêm trong điều kiện thời tiết phức tạp. Trong số hai bệnh nhân được vận chuyển, trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân sinh năm 1982, quê Lý Sơn, Quảng Ngãi, ngư dân trên tàu cá QNG 96678 TS. Trong quá trình lao động trên biển, bệnh nhân bị ngã mạnh xuống nền cứng. Sau khi được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) ngày 15.5, tình trạng ban đầu ghi nhận co cứng vùng tay trái và cổ vai. Tuy nhiên, đến tối 17.5, bệnh diễn tiến nặng với các cơn co giật từ cục bộ lan rộng toàn thân.

Xuyên đêm cứu nạn: Trực thăng đưa ngư dân bị tai nạn... - Ảnh 1.

Trước khi đưa vào đất liền, các bác sĩ đã tiến hành nhiều biện pháp cấp cứu như đặt sonde dạ dày, sử dụng kháng sinh, thuốc chống co giật và tiêm huyết thanh SAT

ẢNH: TN

Tin liên quan

Vì sao không nên trì hoãn tầm soát ung thư?

Vì sao không nên trì hoãn tầm soát ung thư?

Một khảo sát gần đây cho thấy khoảng 51% người trưởng thành tại Mỹ đã bỏ qua các xét nghiệm tầm soát ung thư định kỳ trong năm qua. Theo WebMD, nỗi sợ hãi, thiếu thời gian và sự thiếu hiểu biết về hướng dẫn y khoa đang trở thành những rào cản lớn, khiến nhiều người đánh mất cơ hội phát hiện bệnh sớm.

Những thói quen nhỏ giúp cải thiện sức khỏe tinh thần

Vì sao mất ngủ dù cơ thể kiệt sức?

Khám phá thêm chủ đề

xuyên đêm cứu nạn trực thăng cứu nạn trực thăng vận chuyển bệnh nhân Chấn thương chỉnh hình quần đảo Trường Sa Trường Sa đặc khu Trường Sa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận