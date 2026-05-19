Vì sao không nên trì hoãn tầm soát ung thư?
Video Sức khỏe

Vì sao không nên trì hoãn tầm soát ung thư?

Trang Châu - Bùi Oanh
19/05/2026 05:00 GMT+7

Một khảo sát gần đây cho thấy khoảng 51% người trưởng thành tại Mỹ đã bỏ qua các xét nghiệm tầm soát ung thư định kỳ trong năm qua. Theo WebMD, nỗi sợ hãi, thiếu thời gian và sự thiếu hiểu biết về hướng dẫn y khoa đang trở thành những rào cản lớn, khiến nhiều người đánh mất cơ hội phát hiện bệnh sớm.

Trong chương trình podcast sức khỏe của WebMD, tiến sĩ Christopher Scuderi - một bác sĩ gia đình kiêm Chủ tịch của Học viện Bác sĩ Gia đình Florida đồng thời là người từng mắc ung thư cho biết, phần lớn bệnh nhân của ông trì hoãn tầm soát vì sợ đối diện với kết quả xấu. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng khi chưa có triệu chứng thì chưa cần kiểm tra. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là quan niệm sai lầm, bởi mục tiêu của tầm soát chính là phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, khi chưa có biểu hiện rõ ràng.

Bác sĩ ơi: Sơ cứu người bị bỏng có nên dùng kem đánh răng, chườm đá lạnh?

Kem đánh răng, chườm đá lạnh thường được nhiều người áp dụng khi sơ cứu người bị bỏng với suy nghĩ giúp giảm đau, hạ nóng nhanh. Những cách xử lý sai lầm này không chỉ làm vết thương nặng hơn mà còn để lại biến chứng nguy hiểm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

