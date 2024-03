Ý chí kiên cường của cô gái khiếm thị viết sách

Tự tin giới thiệu về bản thân trên sân khấu Trạm yêu thương, gửi lời chào đến khán giả bằng cả tiếng Việt và tiếng Nhật, chị Lê Dương Thể Hạnh phần nào bật mí được khả năng và sự hài hước khi giải thích về danh xưng "Mỹ nhân gạo lứt" của mình.

Hành trình vươn lên tự khẳng định mình của người phụ nữ khiếm thị người Lâm Đồng sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương, chủ đề “Có một mặt trời không bao giờ tắt” lên sóng lúc 10 giờ ngày 30.3 trên kênh VTV1 VTV

Thể Hạnh sinh ra trong một gia đình gia giáo ở mảnh đất Lâm Đồng. Từ nhỏ, cô sở hữu khuôn mặt xinh xắn và học giỏi.

"Năm 2003, tôi tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, khoa Đông Phương, chuyên ngành Nhật Bản. Ra trường, tôi được nhận vào làm thông dịch viên trong một công ty của Nhật về ngành sản xuất gỗ. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua.

Năm 2007, bão giông đã ập đến khi bác sĩ thông báo tôi mắc u não. Và từ đó, cuộc đời tôi rẽ sang một lối đi khác, đầy bất ngờ và tôi hoàn toàn bị động", chị Thể Hạnh nhớ lại.



Liên tục trải qua 3 lần phẫu thuật, 27 lần xạ trị với biết bao đớn đau cùng những cơn đau kéo dài, lần phẫu thuật thứ 3, Thể Hạnh giữ được mạng sống nhưng vĩnh viễn mất đi đôi mắt. Cô cũng mất cảm nhận nóng - lạnh, no - đói, do có thể ngồi ăn liên tục nên cơ thể ngày càng trở nên mập mạp.

Biến cố giữa thời điểm đẹp nhất cuộc đời

Với một thông dịch viên, giọng nói là thứ quan trọng không thể thiếu, nhưng giờ đây việc phát âm đối với chị Hạnh cũng gặp nhiều khó khăn khi cơ miệng lệch hẳn sang phía bên phải. Từ một người nhanh nhẹn hoạt bát, một cô gái trẻ khỏe, năng động, tự do đi lại và làm những điều mình muốn, giờ đây mọi sinh hoạt cơ bản chị Hạnh đều phải dựa vào người thân, mối tình thơ mộng gần một thập kỷ cũng dang dở.

Gặp biến cố giữa thời điểm đẹp nhất của cuộc đời, mọi cảnh vật tươi đẹp trước mắt chỉ còn là màn đêm đen tối, đôi tai giờ chỉ còn nghe được một bên phải, mặt biến dạng, đôi chân không thể di chuyển…, cô gái hay cười nay trở nên lặng lẽ, đã có lúc Thể Hạnh nghĩ đến những điều dại dột.

Dù hài hước gọi căn bệnh mình mắc phải là "anh u não ngỏ lời yêu", nhưng giọng chị Hạnh chùng xuống khi nói về những ngày sống trong bóng tối. Khi biến cố ập đến là lúc chị Hạnh nhận ra tình yêu thương mãnh liệt của mọi người. Cảm nhận được sự chăm sóc yêu thương, hy vọng của người thân, chị Hạnh đã mạnh mẽ đối diện với sự thật và nhìn nhận nỗi đau mà mình đang trải qua.

Chính những đau khổ tuyệt vọng đã khiến chị Hạnh mạnh mẽ hơn bao giờ hết: "Tôi đã nhận ra rằng, ở đời này, cái chết là điều dễ dàng, sống được và sống tốt trong hoàn cảnh khó khăn như mình mới là điều lớn lao. Ông trời không cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy của ai đi tất cả. Chính vì suy nghĩ ấy mà em quyết định không được đầu hàng số phận".

Như được hồi sinh bởi nghị lực và tình yêu thương của bố mẹ, người thân, 30 tuổi, chị Thể Hạnh lại chập chững tập những bước đi đầu tiên. Bắt đầu từ những động tác đơn giản nhất, những bài tập nhẹ nhàng sau bao ngày đau đớn đến mức bật khóc đã giúp chị Hạnh có thể ngồi dậy, tự cầm bát đũa để ăn, tự cầm ly để uống.

Ngày nối ngày trôi qua, cô gái liệt cả hai chân hôm nào, nay có thể tự đứng lên và vịn tường để di chuyển. Cùng đồng hành với người cha già trong mỗi buổi chiều trong sân trường tiểu học, cô chập chững bước đi giữa đời. Vui hơn cả là sau một thời gian dài luyện tập, chị Hạnh đã có thể nói chuyện điện thoại, gửi mail và đặc biệt là viết sách.

Truyền đi những thông điệp lạc quan

Và rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi, chị Hạnh tham gia làm các dự án cộng đồng cho người mù, làm thư viện chữ nổi Việt - Nhật, mở lớp dạy tiếng Anh, tiếng Nhật online trên Skype cho người mù…

Bằng phần mềm hỗ trợ tiếng nói dành cho người khiếm thị, bằng một cơ thể thiếu đủ thứ với tai trái điếc, hai mắt mù, không đi lại được, phải di chuyển bằng xe lăn, phát âm không tròn chữ… vì di chứng của 3 lần phẫu thuật và 27 lần chiếu tia xạ trị chứng u não, chị Hạnh vẫn viết nên những câu chuyện mà ở đó có niềm vui sống và truyền đi những thông điệp lạc quan.

Không có điều gì là dễ dàng nhưng Thể Hạnh đã làm được vì cô luôn có niềm tin cứ đi rồi sẽ tới, cứ cố gắng sẽ có kết quả: "Đã hơn 40 tuổi, nhưng lúc nào tôi cũng là em bé, được sống trong tình yêu thương của mọi người. Để có chính tôi của ngày hôm nay nỗ lực bản thân thôi chưa đủ mà sự yêu thương, cổ vũ của mọi người là động lực lớn nhất giúp Hạnh vượt qua tất cả". Đó cũng chính là lý do cô đặt tựa cuốn sách tiếng Anh của mình là The sun of love - Mặt trời yêu thương.

Năm 2015, cuốn tiểu thuyết Có một mặt trời không bao giờ tắt đến với bạn đọc, kể về hành trình của chính cô - một con người sống trong ánh sáng suốt 27 năm cuộc đời đã vĩnh viễn không còn bao giờ nhìn thấy mặt trời sau một biến cố mang tên u não.

Từ Bình yên sau bão giông, Sứ mệnh của hoa, Lặng thầm đưa khách sang sông, và mới đây năm 2023 cuốn Hạnh phúc trong tầm tay ra mắt bạn đọc nhân Ngày phụ nữ Việt Nam (20.10), Lê Dương Thể Hạnh không chỉ viết để bộc lộ tâm hồn mình mà còn lan tỏa những năng lượng của yêu thương. Với 6 cuốn sách được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, Lê Dương Thể Hạnh trở thành tác giả được bạn đọc khắp cả nước yêu mến.

Tự nhận mình là dấu gạch nối giữa hai miền sáng tối, Lê Dương Thể Hạnh - người đã bước từ thế giới của ánh sáng sang thế giới bóng tối của người khiếm thị và giờ đây chỉ có một mong ước được sống, được giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình, được viết tiếp những cuốn sách lan tỏa niềm vui sống và truyền đi những thông điệp nhân văn.

Với một nhân vật ẩn chứa nhiều câu chuyện ý nghĩa và thú vị như cô gái khiếm thị Lê Dương Thể Hạnh sẽ mang đến điều gì khiến khán giả vỡ òa cảm xúc? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Trạm yêu thương, chủ đề "Mặt trời chưa bao giờ tắt" lúc 10 giờ ngày 30.3 trên kênh VTV1.