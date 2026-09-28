Ý kiến trái chiều về dự kiến chỉ thi toán, ngữ văn vào lớp 10

"Giảm môn không hề giảm áp lực"

Một học sinh lớp 9 Trường THCS Nghĩa Tân (Hà Nội) gửi tâm tư: "Em thấy việc rút về 2 môn không hề giảm áp lực mà chỉ tăng tính may rủi. Chỉ tiêu trường công không đổi, gánh nặng điểm số dồn hết vào 2 môn khiến một sai sót nhỏ cũng làm mất cơ hội vào trường mong muốn vì không còn môn gỡ điểm.

Loại bỏ ngoại ngữ còn vô tình tạo tâm lý xem nhẹ môn học, đi ngược lại định hướng hội nhập. Mong Bộ GD-ĐT giữ nguyên 3 môn toán, văn, ngoại ngữ để đánh giá công bằng và toàn diện hơn".

Thí sinh thi vào lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Đồng quan điểm, bạn đọc Sang Bui viết: "Nói giảm bớt môn thi là giảm tải thì chưa đúng, áp lực kỳ thi vẫn còn đó và nó đổ dồn cho 2 môn còn lại. Học sinh trước đây đi học 3 môn thì giờ dành cả tuần học 2 môn chứ không phải là rảnh ra 1 - 2 ngày để thư giãn hay nghỉ ngơi đâu. Bộ nên để các địa phương tự chủ trong việc thi lớp 10 cho phù hợp với điều kiện của từng vùng".

Bạn đọc Mtrang cho rằng, việc đánh giá năng lực học sinh không chỉ phụ thuộc vào 2 môn toán và văn. Đồng thời, bỏ thi tiếng Anh không chỉ không giảm áp lực mà còn thêm gánh nặng lớn với nhiều học sinh. Hơn nữa, nếu giờ bỏ thi tiếng Anh thì những học sinh đã yếu còn yếu hơn do tập trung vào toán và văn quá nhiều...

Bạn đọc Nguyễn Kiên cũng nêu mong muốn rất thực tế: "Em mong là sẽ có 3 môn ạ vì 2 môn toán, văn, kèm theo tiếng Anh hợp lý và 3 môn giúp kéo điểm hơn…".

Bạn đọc Lan Cao thì hoài niệm: "Giáo dục trở lại thời quá khứ 1990 cách đây 35 năm, tôi cũng thi vậy đó: toán và văn. Vậy chúng có đi ngược thời đại không? và làm sao đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 khi bỏ tất cả các kỳ thi?".

Hãy "cởi trói" cho môn tiếng Anh: Học không phải để thi

Tuy nhiên, ý kiến đồng tình cũng không ít khi cho rằng việc học môn tiếng Anh không phải để đi thi. Học tiếng Anh và dùng tiếng Anh làm môn thi là 2 phạm trù khác nhau.

Một bạn đọc bình luận: "Hàng chục năm nay ở TP.HCM và Hà Nội, các tỉnh, thành phố khác luôn dùng môn tiếng Anh là môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, việc dùng thi cử để làm động lực học tiếng Anh có thành công chưa? tiếng Anh có trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học chưa? nếu học trong trường thì học sinh có đủ khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong công việc và cuộc sống chưa? Nếu hàng chục năm nay thi mà các mục tiêu đó chưa đạt được thì phải xem lại cách làm".

"Theo tôi, Bộ GD-ĐT dự thảo thi tuyển sinh lớp 10 còn 2 môn văn, toán và tiếng Anh không còn là môn bắt buộc trong kỳ thi là một bước tiến bộ. Tiếng Anh không còn bị đóng khung trong bài thi trắc nghiệm, không đánh giá đúng năng lực học sinh, cởi trói cho môn tiếng Anh để biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, là một cách làm thực tế, nhân văn và mang lại lợi ích cho học sinh", bạn đọc này đề nghị.

Bạn Đọc Mới cũng ủng hộ và cho rằng: "Việc không thi không có nghĩa là không học. Và việc học để phục vụ công việc và cuộc sống chứ không phải học để thi. Chúng ta vẫn nói kỳ thi vào lớp 10 áp lực hơn cả thi đại học, vậy thì giảm đi một môn thi là giảm đi 1/3 áp lực cho các con rồi. Rất nhiều người ngày đi học học rất tốt tiếng Anh sau cuộc sống ít dùng cũng đâu giao tiếp được bằng tiếng Anh".

Có bạn đọc thì đề nghị nên để tiếng Anh là môn tự chọn với lý giải: "Việc đánh giá học sinh bằng bài thi trắc nghiệm thiên về ngữ pháp, chưa đánh giá được kỹ năng nghe và nói của học sinh mà 2 kỹ năng này rất quan trọng và được sử dụng nhiều trong cuộc sống và công việc.

Đưa môn tiếng Anh vào các kỳ thi sẽ dẫn đến hệ quả học tiếng Anh một cách đối phó, dùng mẹo để giải đề nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi, hãy đưa tiếng Anh về đúng giá trị của nó là công cụ, là kỹ năng giao tiếp; hãy biến tiếng Anh thành môn học sinh động, thú vị với tất cả các học sinh".

Cũng theo bạn đọc này, khi tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc thì giáo viên và học sinh được giải phóng khỏi khuôn khổ bài thi, không còn dành nhiều thời gian để luyện đề trắc nghiệm, mẹo để giải bài thi mà dành nhiều thời gian, không gian vào tập nghe, nói thay vì chỉ đọc, viết như hiện nay.

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến các sở GD-ĐT về dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, trong đó đề xuất trường THPT không chuyên chỉ thi 2 môn toán và ngữ văn khi tuyển sinh lớp 10.