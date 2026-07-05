Ý nghĩa bất ngờ của biểu tượng ổ khóa bên cạnh pin trên iPhone

Tùy thuộc vào kiểu máy mà người dùng có thể thấy tối đa hai biểu tượng ổ khóa trên màn hình iPhone, với hai biểu tượng có thể xuất hiện trên màn hình khóa, trong khi chỉ có một biểu tượng trên Trung tâm điều khiển. Với người dùng lâu năm, ý nghĩa của hai biểu tượng này có thể đã quen thuộc, nhưng với những người mới hoặc ít am hiểu công nghệ, nó có thể gây khó hiểu.

Biểu tượng ổ khóa trên màn hình khóa của iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRUSTED REVIEWS

Cả hai biểu tượng đều chỉ ra rằng một chức năng cụ thể đang bị khóa. Biểu tượng ổ khóa đơn giản cho biết iPhone đang bị khóa và cần được mở khóa để sử dụng. Trong khi đó, biểu tượng ổ khóa bên trong vòng tròn, nằm cạnh biểu tượng pin, cho biết hướng màn hình đã bị khóa, bất kể người dùng cầm điện thoại ở chế độ dọc hay ngang.

Những chỉ báo này cung cấp thông tin trực quan quan trọng cho người dùng mà không cần phải kiểm tra cài đặt. Ví dụ, biểu tượng ổ khóa đơn giản ở giữa thanh trạng thái cho thấy điện thoại đã được khóa và thông tin của người dùng đang được bảo vệ. Biểu tượng ổ khóa trong vòng tròn giúp người dùng yên tâm rằng màn hình sẽ không xoay.

Vai trò của các biểu tượng ổ khóa trên iPhone

Với những chiếc iPhone có nút Home, biểu tượng Khóa xoay màn hình dọc sẽ luôn hiển thị bên cạnh biểu tượng pin. Biểu tượng này cho biết màn hình sẽ không xoay khi người dùng xoay điện thoại. Đối với các mẫu iPhone mới hơn, biểu tượng này sẽ xuất hiện trong Trung tâm điều khiển khi bạn vuốt xuống từ góc trên bên phải màn hình. Để bật hoặc tắt Khóa xoay màn hình dọc, người dùng chỉ cần tìm nút trong Trung tâm điều khiển. Khi được bật, biểu tượng sẽ có màu đỏ.

Biểu tượng ổ khóa trong Trung tâm điều khiển ám chỉ chức năng khóa màn hình xoay đã được bật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MASHABLE

Trong khi đó, biểu tượng ổ khóa đơn giản trên thanh trạng thái còn quan trọng hơn vì nó cho biết điện thoại của người dùng đang được bảo mật. Biểu tượng này sẽ biến mất khi người dùng mở khóa điện thoại, đồng thời cho thấy thiết bị đang được bảo vệ bằng mật mã, Touch ID hoặc Face ID. Việc thiết lập mật mã và bật các tính năng bảo mật này là rất cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nếu iPhone bị mất hoặc đánh cắp, một chiếc điện thoại đã khóa sẽ giúp bảo vệ dữ liệu và cho phép người dùng xóa dữ liệu từ xa. Hơn nữa, tính năng Find my iPhone cũng giúp kích hoạt Khóa kích hoạt, làm cho việc sử dụng lại thiết bị trở nên khó khăn hơn cho kẻ trộm. Do đó, việc sử dụng iPhone mà không có mật mã là điều không nên.