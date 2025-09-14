Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Y tế kỹ thuật cao gây ấn tượng với lãnh đạo bệnh viện châu Á

M.Khanh
M.Khanh
14/09/2025 15:52 GMT+7

'Cơ sở vật chất hiện đại, quy trình vận hành chuyên nghiệp', là nhận xét chung của nhiều chuyên gia khi tham quan Bệnh viện Gia An 115, TP.HCM.

Vừa qua, trong chương trình Hospital Tour bên lề HMA 2025, gần 80 chuyên gia quốc tế từ các viện nghiên cứu, bệnh viện hàng đầu châu Á và nhà cung cấp giải pháp y tế uy tín đã đến tham quan Bệnh viện Gia An 115. Cùng tham dự có tiến sĩ Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

Tại đây, đoàn đã tham quan một số khoa mũi nhọn như Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng... Trong quá trình tham quan, đoàn đặc biệt chú ý đến hệ thống trang thiết bị hiện đại ứng dụng trong khám, chẩn đoán và điều trị, điển hình là máy SOMATOM Force VB30 - một trong những thiết bị CT tiên tiến bậc nhất hiện nay.

Y tế kỹ thuật cao gây ấn tượng với lãnh đạo bệnh viện châu Á - Ảnh 1.

Đoàn chuyên gia trải nghiệm quá trình chụp CT cho người bệnh trên máy SOMATOM Force VB30

Ảnh: M.Khanh

Máy cho lát cắt siêu mỏng chỉ 0,4 mm, tái tạo được hơn 100.000 lát ảnh chi tiết về mạch máu, nội tạng và mô mềm. Công nghệ Dual Energy giúp phân tích rõ bản chất tổn thương - mô lành, mô viêm, tế bào ác tính - hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác và xây dựng phác đồ điều trị tối ưu. Đặc biệt, trong chụp tim, máy cho hình ảnh sắc nét ngay cả khi bệnh nhân có nhịp tim nhanh hoặc rối loạn nhịp... Nhiều đại biểu tham quan đã đánh giá rất cao tính hiện đại, khả năng vận hành tối ưu và ứng dụng thực tiễn của thiết bị này.

Các đại biểu cũng bày tỏ sự ấn tượng khi biết Bệnh viện Gia An 115 là một trong những bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận AACI (Mỹ), tiên phong đạt chứng nhận Kim cương của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO), cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế...

Trước đó, trong phiên thảo luận nhóm với chủ đề "Từ Việt Nam vươn ra thế giới: Xây dựng các trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực y tế Đông Nam Á" ở ngày thứ 2 của Hội nghị HMA 2025 (ngày 11.9), tiến sĩ - bác sĩ Trương Vĩnh Long, Phó ban, Ủy ban chiến lược Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM, đã giới thiệu về mô hình khu y tế kỹ thuật cao. Ông nhấn mạnh, khu y tế đang tiếp tục được đầu tư phát triển để trở thành cụm y tế chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe trong nước. Đồng thời, khu y tế cũng hướng tới việc cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao thu hút đông đảo bệnh nhân quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch y tế.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, quyền Giám đốc điều hành Bệnh viện Gia An 115, cho biết: "HMA 2025 là diễn đàn quản lý bệnh viện quy mô lớn, kết nối đông đảo lãnh đạo và chuyên gia y tế trong khu vực, thúc đẩy đổi mới và chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi tự hào đồng hành hỗ trợ tổ chức thành công hội nghị, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh một cơ sở y tế kỹ thuật cao hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm. Đây cũng là cơ hội để bệnh viện học hỏi kinh nghiệm quốc tế nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn".

HMA 2025 diễn ra tại GEM Center, TP.HCM từ ngày 10-11.9. Đây là sự kiện thường niên uy tín, quy tụ hơn 100 diễn giả đến từ 34 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng hơn 1.000 lãnh đạo bệnh viện và chuyên gia y tế. 

Với chủ đề "Chất lượng, kinh nghiệm và sự lãnh đạo trong lĩnh vực y tế: Tích hợp, truyền cảm hứng, Đổi mới sáng tạo", hội nghị năm nay tập trung thảo luận các nguyên tắc cốt lõi trong quản lý bệnh viện: Chất lượng và an toàn người bệnh, trải nghiệm bệnh nhân và vai trò lãnh đạo trong đổi mới hệ thống y tế.

