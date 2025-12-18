Yamaha 135LC Fi bản đặc biệt đầu tiên về Việt Nam, không dành cho số đông

Thời gian gần đây, xe máy nhập khẩu với một số mẫu mã mới thuộc các thương hiệu Honda, Yamaha lần lượt nối tiếp nhau gia nhập thị trường Việt Nam bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các mẫu xe lắp ráp trong nước cũng như mảng xe máy điện. Dù vậy, với số lượng hạn chế đồng thời hướng đến nhóm khách hàng "chịu chơi, chịu chi" cũng như những ai thích các mẫu xe máy độc, lạ… các mẫu mã như Honda Dream NCX, Honda Wave 125i hay Yamaha 135LC vẫn tạo được sức hút khó cưỡng. Trong đó, Yamaha 135LC là một trong những cái tên "hot" nhất trên thị trường xe máy nhập khẩu khi được được dân chơi xe săn lùng để sở hữu dù giá bán lên tới cả trăm triệu đồng. Sau các phiên bản đời 2024, mới đây đến lượt bản đặc biệt thuộc thế hệ mới nhất của Yamaha 135LC Fi vừa gia nhập thị trường Việt Nam.

Yamaha 135LC Fi nghe có vẻ khá lạ nhưng thực chất đây là "hậu bối" của dòng Yamaha Exciter 135 từng được Yamaha Việt Nam sản xuất phân phối. Dù vậy phiên bản này chỉ tồn tại được vào năm rồi nhường chỗ cho các thế hệ Exciter 150, Exciter 155. Không còn được phân phối tại Việt Nam dưới tên gọi Yamaha Exciter 135, tuy nhiên tại Malaysia, phiên bản Exciter 135 vẫn được sản xuất, mở bán dưới tên gọi Yamaha 135LC Fi. Bản nâng cấp mới nhất của dòng xe này được Hong Leong Yamaha Motor Sdn. Bhd. (HLYM) - Công ty liên doanh giữa Yamaha Motor và đối tác ở Malaysia trình làng hồi tháng 2.2025, tuy nhiên đến nay mới gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: T.Đ

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Yamaha 135LC Fi bản đặc biệt về Việt Nam lần này thông qua một đơn vị chuyên nhập khẩu mô tô xe máy và hiện đang được cửa hàng Võ Motor ở tỉnh Sóc Trăng cũ (nay thuộc TP Cần Thơ) phân phối. Đây cũng là một trong những cửa hàng xe máy đầu tiên tại Việt Nam phân phối dòng 135LC Fi. Được biết, ngoài bản đặc biệt, cửa hàng này còn phân phối các phiên bản khác của Yamaha 135LC Fi thế hệ mới nhất Ảnh: T.Đ

So với các phiên bản còn lại, Yamaha 135LC Fi bản đặc biệt gần như không có nhiều thay đổi về kiểu dáng thiết kế. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở cách phối màu sắc cũng như một số trang bị được bổ sung. Cụ thể, phiên bản đặc biệt Yamaha 135LC Fi khoác dàn áo màu đỏ titan, kết hợp các mảng ốp nhựa đen cùng bộ tem đồ họa bắt mắt kết hợp đường viền màu vàng đồng Ảnh: T.Đ

Yamaha 135LC Fi bản đặc biệt cũng sở hữu hệ thống đèn pha LED kết hợp đèn xi-nhan thiết kế mới tạo nên diện mạo sắc sảo, hiện đại và đậm chất thể thao hơn. Đặc biệt, phần đầu xe có thêm phần mặt nạ ốp nhựa Ảnh: T.Đ

Yamaha còn trang bị cho 135LC Fi giỏ chứa đồ Yamaha Premium dạng "2 trong 1", được thiết kế chuyên biệt nhằm tăng không gian chứa đồ. Đặc biệt, phiên bản SE còn được tích hợp cổng sạc USB chống nước, cho phép người dùng sạc thiết bị di động một cách tiện lợi trong quá trình di chuyển Ảnh: T.Đ

Bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn mới hiển thị rõ ràng, trực quan các thông tin quan trọng như tốc độ, vòng tua, mức nhiên liệu… giúp người lái dễ dàng theo dõi trong suốt hành trình. Tuy nhiên, các phiên bản nâng cấp của Yamaha 135LC Fi vẫn dùng chìa khóa cơ Ảnh: T.Đ

Tất cả các phiên bản Yamaha 135LC Fi mới đều được trang bị mâm đúc kích thước 17 inch và hệ thống phanh đĩa đơn trên cả hai bánh, bình xăng 4,6 lít… Mẫu xe này sở hữu chiều cao yên xe 775 mm, trọng lượng 109 kg, khoảng sáng gầm xe là 135 mm. Đáng chú ý, Yamaha 135LC Fi được trang bị phanh đĩa thủy lực cho cả bánh trước và bánh sau, nâng cao hiệu quả phanh và độ an toàn trong nhiều điều kiện vận hành Ảnh: T.Đ

Yamaha 135LC Fi sử dụng khối động cơ SOHC, 4 van, 4 thì, dung tích 135cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp công nghệ phun xăng, cho công suất cực đại 12,5 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Động cơ này đạt tiêu chuẩn khí thải EU4 và có thể sử dụng xăng sinh học E5 hoặc E10. Xe còn được trang bị hệ thống khởi động điện, đánh lửa TCI và ly hợp ướt đa đĩa kết hợp hộp số 4 cấp mang lại khả năng vận hành linh hoạt, phù hợp cả di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình dài Ảnh: T.Đ

Được biết, Yamaha 135LC Fi bản đặc biệt đầu tiên về Việt Nam lần này có giá bán trên 100 triệu đồng. Trước đó, tại thị trường Malaysia, phiên bản này có giá bán lẻ 8.798 ringgit tương đương 47,3 triệu đồng. Ngoài việc phải gánh thêm thuế, phí khi nhập khẩu vào Việt Nam, số lượng hạn chế cũng như những đặc trưng về vận hành chính là những yếu tố khiến giá bán Yamaha 135LC Fi bản đặc biệt bị đẩy lên khá cao. Dù vậy, mẫu xe này không dành cho số đông mà chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe máy nhập khẩu, sẵn sàng chi tiền để sở hữu, sưu tập Ảnh: T.Đ



