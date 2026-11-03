Yamaha RW350 gia nhập thị trường xe tay ga địa hình, cạnh tranh Honda ADV 350

Cùng với xe điện và mô tô phân khối lớn, Yamaha tiếp tục làm đa dạng danh mục sản phẩm ở phân khúc xe tay ga địa hình. Tại triển lãm EICMA 2026 đang diễn ra ở Milan (Ý), Yamaha chính thức trình làng chiếc Yamaha RW350, mẫu xe tay ga này mang phong cách adventure hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe tay ga kết hợp khả năng di chuyển hằng ngày với nhu cầu khám phá những cung đường dài.

RW350 là một trong những thành viên mới nhất của dòng xe RW của Yamaha, cùng với RW700 và RW700 Explore. Tuy nhiên, so với hai mẫu xe đàn anh, Yamaha RW350 được định vị thấp hơn để khách hàng dễ tiếp cận hơn, đồng thời vẫn giữ được sự tiện lợi khi sử dụng hàng ngày.

RW350 là một trong những thành viên mới nhất của dòng xe RW của Yamaha, cùng với RW700 và RW700 Explore ẢNH: YAMAHA

Yamaha RW350 mang dáng vẻ khá hầm hố với phần đầu xe cao, kính chắn gió lớn, thân xe tạo hình góc cạnh và các chi tiết bảo vệ bên dưới. Phong cách này gợi liên tưởng đến những mẫu mô tô adventure chuyên đi đường trường, nhưng vẫn duy trì cấu trúc xe tay ga với hộp số vô cấp CVT.

Yamaha trang bị cho RW350 bộ mâm 16 inch trên bánh trước và bánh sau 14 inch, đi kèm lốp Dunlop D615 có hoa lốp dạng khối, hướng đến khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình. Khoảng sáng gầm xe đạt 185 mm, kết hợp tấm bảo vệ bên dưới nhằm hạn chế nguy cơ va đập vào những bộ phận quan trọng khi đi qua đường gồ ghề.

Yamaha RW350 mang dáng vẻ khá hầm hố với phần đầu xe cao, kính chắn gió lớn, thân xe tạo hình góc cạnh và các chi tiết bảo vệ bên dưới ẢNH: YAMAHA

Điểm đáng chú ý nhất trên Yamaha RW350 nằm ở khối động cơ 327 cc, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch và phun xăng điện tử. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 29,2 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 31,5 Nm tại 5.750 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT truyền động bằng dây đai.

Tuy nhiên, thay vì sử dụng cách bố trí động cơ và hộp truyền động liền khối như nhiều mẫu xe tay ga thông thường, Yamaha phát triển riêng cho RW350 cấu trúc Yamaha Dynamic Ride. Theo đó, động cơ được cố định trực tiếp vào khung xe, trong khi cụm truyền động CVT có thể dao động với bánh xe. Cách bố trí này giúp giảm khối lượng, tăng độ cứng vững của khung xe và tạo điều kiện để nhà sản xuất thiết kế hệ thống treo sau linh hoạt hơn. Yamaha còn trang bị bộ cân bằng 4 trục nhằm hạn chế rung động từ động cơ và hệ thống truyền động.

Yamaha phát triển riêng cho RW350 cấu trúc Yamaha Dynamic Ride ẢNH: YAMAHA

Về hệ thống treo, RW350 sử dụng phuộc trước hành trình ngược đường kính 37 mm, hành trình 140 mm. Phía sau là giảm xóc đôi có hành trình 105 mm, hỗ trợ điều chỉnh tải trước với 7 cấp độ.

Không chỉ tập trung vào thiết kế và kết cấu cơ khí, Yamaha còn trang bị cho RW350 một số tính năng hướng đến khả năng vận hành đa địa hình. Cụ thể, xe có 3 chế độ lái gồm Street, Explore và Eco, thuộc hệ thống Yamaha Ride Control (YRC). Các chế độ này điều chỉnh phản hồi động cơ và hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control) theo điều kiện vận hành.

Trang bị tiện nghi trên Yamaha RW350 gồm màn hình màu TFT 5 inch, kết nối điện thoại thông qua ứng dụng MyRide, hỗ trợ dẫn đường Garmin StreetCross, cổng sạc USB Type-C và khóa thông minh. Xe còn có hệ thống ga tự động Cruise Control, đèn LED và tính năng cảnh báo phanh khẩn cấp ESS.

Sự xuất hiện của RW350 đưa Yamaha vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe tay ga địa hình tầm trung, trong đó đáng chú ý có Honda ADV 350 ẢNH: YAMAHA

Bình xăng dung tích 13 lít, mức tiêu hao nhiên liệu công bố khoảng 3,5 lít/100 km. Trọng lượng xe ở mức 192 kg, chiều cao yên 810 mm. Yamaha cho biết khoang chứa đồ dưới yên có thể để vừa một mũ bảo hiểm cả đầu, tùy kích thước và kiểu dáng.

Sự xuất hiện của RW350 đưa Yamaha vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe tay ga địa hình tầm trung, trong đó đáng chú ý có Honda ADV 350. Yamaha RW350 sẽ được phân phối ra thị trường với 3 lựa chọn màu sắc. Hiện hãng chưa công bố giá bán chính thức cũng như kế hoạch phân phối tại các thị trường Đông Nam Á.