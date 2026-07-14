Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản 'xịn' nhất có gì nổi bật?

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Có giá 60,9 triệu đồng, phiên bản Giới hạn của Yamaha Exciter 155 VVA-TCS sở hữu màu sơn đặc trưng, phanh ABS bánh trước, kiểm soát lực kéo TCS cùng nhiều công nghệ kết nối mới.
Yamaha Motor Việt Nam vừa chính thức phân phối mẫu Exciter 155 VVA-TCS mới tại Việt Nam với 4 phiên bản, gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, SP và Giới hạn. Trong đó, bản Giới hạn có giá bán cao nhất, đồng thời sở hữu đầy đủ các trang bị công nghệ và an toàn.
Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn định vị LED sắc sảo. Yamaha cho biết xe được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mới, với nhiều chi tiết được tinh chỉnh theo hướng gọn gàng và thể thao hơn
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Các đường nét thân xe và phần yếm được làm mới theo hướng sắc nét hơn trước. Những hốc gió và mảng ốp bên hông được thiết kế lại, tạo cảm giác trọng tâm xe dồn về phía trước, đồng thời giúp diện mạo của Exciter mới hiện đại hơn so với bản tiền nhiệm
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Phần đuôi xe cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý. Cụm đèn hậu được thiết kế thanh mảnh hơn, trong khi bộ ốp hông và nắp chụp pô được tinh chỉnh theo hướng gọn gàng, sắc nét hơn. Theo Yamaha, các thay đổi này không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn góp phần hoàn thiện phong cách thể thao cho mẫu xe
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Mẫu xe cũng hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Yamaha Motor On (Y-On). Theo đó, người dùng có thể theo dõi hành trình, vị trí đỗ xe cuối cùng, nhận đề xuất lịch bảo dưỡng hoặc cảnh báo lỗi hệ thống. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ theo dõi một số thông số vận hành theo thời gian thực như vòng tua động cơ hay mức tiêu hao nhiên liệu
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