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Xe Thị trường

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản 'xịn' nhất có gì nổi bật?

Đình Tuyên
Đình Tuyên

Có giá 60,9 triệu đồng, phiên bản Giới hạn của Yamaha Exciter 155 VVA-TCS sở hữu màu sơn đặc trưng, phanh ABS bánh trước, kiểm soát lực kéo TCS cùng nhiều công nghệ kết nối mới.

Yamaha Motor Việt Nam vừa chính thức phân phối mẫu Exciter 155 VVA-TCS mới tại Việt Nam với 4 phiên bản, gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, SP và Giới hạn. Trong đó, bản Giới hạn có giá bán cao nhất, đồng thời sở hữu đầy đủ các trang bị công nghệ và an toàn.

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 1.

Cụ thể, Exciter 155 VVA-TCS phiên bản Giới hạn có giá bán 60,9 triệu đồng, cao hơn 5,7 triệu đồng so với phiên bản cao nhất của thế hệ trước. Mức giá này cũng đưa Exciter trở thành một trong những dòng underbone phổ thông có giá cao nhất trên thị trường xe máy Việt Nam hiện nay

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 2.

Phiên bản cao nhất của Exciter mới sử dụng phối màu Xanh GP đặc trưng, gắn liền với hình ảnh đội đua Yamaha tại MotoGP. Đây cũng là màu sắc duy nhất dành riêng cho biến thể Giới hạn, trong khi các phiên bản còn lại có nhiều lựa chọn màu sơn khác nhau

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 3.
Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 4.

Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn định vị LED sắc sảo. Yamaha cho biết xe được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mới, với nhiều chi tiết được tinh chỉnh theo hướng gọn gàng và thể thao hơn

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 5.
Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 6.

Các đường nét thân xe và phần yếm được làm mới theo hướng sắc nét hơn trước. Những hốc gió và mảng ốp bên hông được thiết kế lại, tạo cảm giác trọng tâm xe dồn về phía trước, đồng thời giúp diện mạo của Exciter mới hiện đại hơn so với bản tiền nhiệm

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 7.
Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 8.
Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 9.

Phần đuôi xe cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý. Cụm đèn hậu được thiết kế thanh mảnh hơn, trong khi bộ ốp hông và nắp chụp pô được tinh chỉnh theo hướng gọn gàng, sắc nét hơn. Theo Yamaha, các thay đổi này không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn góp phần hoàn thiện phong cách thể thao cho mẫu xe

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 10.

Exciter 155 VVA-TCS tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 155,1 cc, làm mát bằng chất lỏng và tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Tuy nhiên, tỷ số nén đã được nâng lên mức 11,6:1, giúp công suất tối đa đạt 13,6 kW (tương đương hơn 18 mã lực) tại 9.500 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 14,4 Nm tại 8.500 vòng/phút

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 11.

Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS là một trong những trang bị đáng chú ý nhất trên Exciter mới. Đây cũng là lần đầu tiên Yamaha trang bị công nghệ này trên một mẫu xe underbone tại Việt Nam. Hệ thống có khả năng kiểm soát hiện tượng mất độ bám của bánh sau khi tăng tốc trên bề mặt trơn trượt hoặc điều kiện đường sá không thuận lợi, qua đó hỗ trợ người lái tự tin hơn khi vận hành

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 12.

Bên cạnh TCS, phiên bản Giới hạn còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS bánh trước, kết hợp đĩa phanh kích thước 267 mm và cùm phanh hai piston. Đây là khác biệt đáng chú ý so với hai phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp, vốn vẫn sử dụng phanh đĩa thông thường

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 13.

Exciter mới sở hữu đồng hồ kỹ thuật số đa chức năng, hiển thị các thông tin vận hành như tốc độ, vòng tua máy, nhiệt độ nước làm mát, mức nhiên liệu hay trạng thái hoạt động của hệ thống TCS. Dù được bổ sung thêm một số thông tin hiển thị, cách bố trí tổng thể vẫn khá quen thuộc với người dùng Exciter đời trước

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 14.
Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 15.

Mẫu xe cũng hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Yamaha Motor On (Y-On). Theo đó, người dùng có thể theo dõi hành trình, vị trí đỗ xe cuối cùng, nhận đề xuất lịch bảo dưỡng hoặc cảnh báo lỗi hệ thống. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ theo dõi một số thông số vận hành theo thời gian thực như vòng tua động cơ hay mức tiêu hao nhiên liệu

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 16.

Theo thông số công bố, Exciter 155 VVA-TCS có khối lượng 124 kg, chiều cao yên 795 mm và khoảng sáng gầm đạt 150 mm. Xe sở hữu bình xăng dung tích 5,4 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố ở mức 2,07 lít/100 km. Tuy nhiên, do đặc thù thiết kế underbone và cách bố trí các bộ phận kỹ thuật dưới yên, mẫu xe gần như không có không gian chứa đồ cho vật dụng cá nhân

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản cao nhất trang bị gì nổi bật? - Ảnh 17.

Với hàng loạt nâng cấp về động cơ, công nghệ an toàn và khả năng kết nối, phiên bản Giới hạn của Yamaha Exciter mới cho thấy nỗ lực làm mới dòng xe côn tay chủ lực của hãng sau hai thập kỷ hiện diện tại Việt Nam. Dù vậy, mức giá gần 61 triệu đồng cũng khiến người dùng phải cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn, đặc biệt trong bối cảnh phân khúc xe côn tay thể thao không còn sôi động như giai đoạn trước

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

 

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