Giá gần 61 triệu đồng, Yamaha Exciter bản 'xịn' nhất có gì nổi bật?

Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS là một trong những trang bị đáng chú ý nhất trên Exciter mới. Đây cũng là lần đầu tiên Yamaha trang bị công nghệ này trên một mẫu xe underbone tại Việt Nam. Hệ thống có khả năng kiểm soát hiện tượng mất độ bám của bánh sau khi tăng tốc trên bề mặt trơn trượt hoặc điều kiện đường sá không thuận lợi, qua đó hỗ trợ người lái tự tin hơn khi vận hành