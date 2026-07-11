Xe côn tay Yamaha Exciter mới giá từ 49,9 triệu đồng tại Việt Nam

Yamaha Motor Việt Nam vừa chính thức tung ra thị trường Việt Nam mẫu Exciter 155 VVA-TCS, đánh dấu cột mốc 20 năm dòng xe côn tay này có mặt tại thị trường Việt Nam (kể từ năm 2006). Đây được xem là phiên bản nâng cấp đáng chú ý nhất của Exciter trong nhiều năm trở lại đây, khi không chỉ thay đổi về thiết kế mà còn bổ sung thêm nhiều công nghệ an toàn và tiện ích mới.

Theo công bố của Yamaha Việt Nam, Exciter 155 VVA-TCS được phân phối tổng cộng 4 phiên bản, gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, SP và Giới hạn. Giá bán dao động từ 49,9 - 60,9 triệu đồng.

Yamaha Exciter 155 VVA-TCS mới có giá bán từ 49,9 triệu đồng tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Xe vẫn duy trì kiểu dáng underbone thể thao quen thuộc nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Phần đầu được làm mới với cụm đèn định vị LED mô phỏng hình mắt thú săn mồi, trong khi các chi tiết thân xe được vuốt gọn nhằm tạo cảm giác khí động học và tập trung trọng tâm về phía trước. Yamaha gọi ngôn ngữ thiết kế mới này là "Downforce Movement", lấy cảm hứng từ các mẫu xe thể thao hiệu suất cao.

Một số chi tiết khác cũng được làm mới như kính chắn gió được nâng cao hơn, cụm đèn hậu thanh mảnh hơn, phần đuôi xe gọn gàng cùng ốp ống xả thiết kế sắc nét hơn. Exciter 155 VVA-TCS có chiều cao yên 795 mm, khoảng sáng gầm 150 mm và trọng lượng dao động từ 120 - 124 kg, tùy phiên bản.

Exciter mới được nâng công suất lên 18,5 mã lực và bổ sung hệ thống kiểm soát lực kéo TCS ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Thay đổi đáng chú ý nằm ở hệ truyền động. Theo đó, Exciter mới tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 155,1 cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA kết hợp hộp số 6 cấp và bộ ly hợp chống trượt Assist & Slipper Clutch. Tuy nhiên, tỷ số nén đã được nâng lên, giúp công suất tối đa đạt 13,6 kW, tương đương 18,5 mã lực tại 9.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 14,4 Nm tại 8.500 vòng/phút.

Yamaha cũng tinh chỉnh tỷ số truyền cuối từ 14/46 lên 14/48 nhằm cải thiện khả năng tăng tốc, đặc biệt ở các cấp số cao. Theo hãng xe Nhật Bản, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố ở mức 2,07 lít/100 km, đi kèm bình xăng dung tích 5,4 lít.

Phiên bản mới cho thấy nỗ lực của Yamaha trong việc làm mới dòng xe côn tay underbone chủ lực của hãng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên cạnh động cơ mạnh hơn, điểm nhấn lớn nhất trên Exciter mới nằm ở việc bổ sung hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Công nghệ này giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên bề mặt có độ bám thấp, qua đó hỗ trợ người lái tự tin hơn khi vận hành trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đây cũng là một trong những trang bị hiếm gặp trong phân khúc xe côn tay phổ thông tại Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, hệ thống phanh ABS vẫn chưa được trang bị đồng đều trên toàn bộ dải sản phẩm. Theo Yamaha, ABS chỉ xuất hiện trên hai phiên bản SP và Giới hạn, đi kèm đĩa phanh trước kích thước 267 mm và cùm phanh 2 piston. Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp vẫn sử dụng phanh đĩa trước thông thường đường kính 245 mm.

Ngoài các công nghệ an toàn, Exciter mới còn được bổ sung thêm nhiều tiện ích như mặt đồng hồ kỹ thuật số đa chức năng, khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Yamaha Motor On (Y-On), cho phép theo dõi hành trình, vị trí đỗ xe cuối cùng, lịch bảo dưỡng cũng như cảnh báo lỗi hệ thống. Một số phiên bản cao hơn còn được trang bị khóa thông minh Smartkey.

Sự xuất hiện của Exciter mới được kỳ vọng sẽ giúp phân khúc xe côn tay thể thao sôi động hơn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Sự xuất hiện của Exciter 155 VVA-TCS diễn ra trong bối cảnh phân khúc xe côn tay thể thao tại Việt Nam không còn sôi động như giai đoạn trước, khi xu hướng tiêu dùng đang dần chuyển sang các dòng xe tay ga hoặc xe điện. Dù vậy, sau 20 năm hiện diện, Exciter vẫn được xem là một trong những dòng xe biểu tượng của nhóm underbone hiệu suất cao tại Việt Nam.

Việc bổ sung TCS, nâng cấp động cơ và gia tăng công nghệ, tính năng cho thấy Yamaha đang nỗ lực duy trì sức hút cho dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, với giá bán cao nhất lên tới 60,9 triệu đồng, Exciter mới cũng đã bước vào vùng giá tiệm cận nhiều mẫu xe côn tay và mô tô khác trên thị trường, qua đó khiến cuộc cạnh tranh trong phân khúc này được dự báo sẽ trở nên khốc liệt hơn trong thời gian tới.