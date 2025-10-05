Yến Nhi vướng tranh cãi khi vừa nhập cuộc Miss Grand International 2025

Chỉ với vài phút trên sóng trực tiếp, Yến Nhi khiến khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều, xoay quanh năng lực ngoại ngữ và sự chuẩn bị cho hành trình thi đấu quốc tế của cô. Trong buổi gặp gỡ cùng Chủ tịch Tổ chức Miss Grand International – ông Nawat Itsaragrisil và đương kim Hoa hậu Christine Juliane Opiaza, Yến Nhi được yêu cầu giới thiệu bản thân và chia sẻ sở thích. Tuy nhiên, phần thể hiện của cô khá ngập ngừng, phát âm không rõ, khiến không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Mới đây, trên fanpage chính thức, Hoa hậu Yến Nhi đã chính thức lên tiếng xin lỗi về những ồn ào vừa qua. Cô chia sẻ: "Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân Nhi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua". Cô nói thêm: "Với Nhi, mỗi góp ý là một bài học, mỗi yêu thương là một nguồn sức mạnh để không ngừng hoàn thiện và trưởng thành hơn. Hành trình phía trước còn dài, và Nhi sẽ nỗ lực gấp nhiều lần nữa để thể hiện thật tốt, mang đến hình ảnh tích cực, tự tin và bản lĩnh nhất của người con Việt Nam".

Phần thể hiện gây tranh cãi của Yến Nhi

Hoa hậu Yến Nhi trong buổi trò chuyện cùng chủ tịch cuộc thi và đương kim hoa hậu Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trong phần giao lưu, khi ông Nawat đặt câu hỏi: "What is your hobby in your country?" (Sở thích của bạn ở quê hương là gì?), người đẹp sinh năm 2004 chỉ đáp ngắn gọn. Nhận thấy sự lúng túng đó, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiaza đã nhiều lần gợi ý, giúp Yến Nhi dễ dàng hơn trong phần trả lời. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn tỏ ra thiếu tự tin, thậm chí phải hỏi lại thí sinh bên cạnh để nắm rõ nội dung câu hỏi. Song song đó, cô cũng thành thật thừa nhận: "My English is not good... (Tiếng Anh của tôi chưa tốt).

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trong cộng đồng yêu sắc đẹp. Cụm từ "Yến Nhi trả lời tiếng Anh" liên tục xuất hiện trên các thanh tìm kiếm, thu hút hàng nghìn bình luận với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Yến Nhi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đấu trường quốc tế, đặc biệt khi khả năng sử dụng tiếng Anh được xem là yếu tố quan trọng để thể hiện bản lĩnh và tư duy của thí sinh. Họ cho rằng phần thể hiện thiếu tự tin khiến hình ảnh của đại diện Việt Nam phần nào bị đánh giá thấp.

Yến Nhi tại cuộc thi trong 1 tuần nhập cuộc Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến trái chiều, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ cho Yến Nhi. Việc sử dụng tiếng Anh chưa thật trôi chảy là điều dễ hiểu, bởi đây mới là những ngày đầu cô làm quen với môi trường quốc tế. Thái độ cầu thị và sự chân thành khi thừa nhận điểm yếu được xem là điểm cộng, thể hiện tinh thần học hỏi và nỗ lực của đại diện Việt Nam. Song song đó, nhiều fan sắc đẹp cũng cho rằng nàng hậu 10X chỉ có quãng thời gian chuẩn bị khá ngắn trước khi bước vào Miss Grand International 2025, nên việc thể hiện chưa thật trọn vẹn là điều khó tránh khỏi.

Dù vậy, khán giả vẫn đặt kỳ vọng cô sẽ nhanh chóng thích nghi, cải thiện kỹ năng để tỏa sáng hơn trong những vòng thi sắp tới. Không ít người hâm mộ cũng nhấn mạnh rằng thành công của một thí sinh không chỉ nằm ở khả năng ngôn ngữ, mà còn ở cách họ lan tỏa năng lượng tích cực, giữ hình ảnh thân thiện và biết tiến bộ qua từng vòng thi.

Những ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International 2025 tại Thái Lan, Yến Nhi cùng hơn 70 thí sinh quốc tế nhanh chóng bước vào chuỗi hoạt động sôi nổi của cuộc thi. Dù không góp mặt trong Top 15 phần thi tài năng, đây là hạng mục phụ đầu tiên của cuộc thi song Yến Nhi vẫn duy trì tinh thần tích cực, thường xuyên giao lưu với khán giả qua các buổi livestream, chụp ảnh và tương tác cùng thí sinh các nước. Chung kết Miss Grand International 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 18.10 tại Thái Lan.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk, hiện đang đăng ký học thạc sĩ ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, cô gây chú ý bởi câu chuyện vượt khó, cha làm thợ hồ, mẹ bán vé số và hành trình chinh phục ước mơ làm hoa hậu.