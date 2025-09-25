BTC Miss Grand Vietnam lên tiếng về tranh cãi nhan sắc của Hoa hậu Yến Nhi

Hoa hậu Yến Nhi chuẩn bị sang Thái Lan dự thi Miss Grand International 2025 Ảnh: BTC

Bộ trang phục 'Thăng Long hội' được mang đến Miss Grand International 2025

Chiều 24.9, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi có buổi gặp gỡ, chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Thái Lan vào tháng 10. Tại sự kiện, Yến Nhi được Hoa hậu Quế Anh và bà Phạm Kim Dung trao sash (băng đeo) Miss Grand Vietnam 2025.

Sau đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi cho biết cô có khoảng hai tuần để trau dồi các kỹ năng cần thiết trước khi đến với đấu trường sắc đẹp quốc tế. Người đẹp sinh năm 2004 chia sẻ không thể chắc chắn về kết quả nhưng sẽ cố gắng hết sức. "Yến Nhi không chắc liệu mình có đạt được vị trí cao nhất hay không, nhưng sẽ cố gắng hết sức để biến Miss Grand International thành một hành trình thật rực rỡ. Để rồi khi hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế, tất cả những ai yêu thương Yến Nhi đều sẽ cảm thấy tự hào”, cô bày tỏ.

Yến Nhi rạng rỡ trong thiết kế trang phục văn hóa dân tộc mang tênThăng Long hội

Ảnh: BTC

Trong buổi lễ, Yến Nhi lần đầu trình diễn trang phục văn hóa dân tộc mang tên Thăng Long hội, đến từ nhà thiết kế trẻ Nguyễn Huy Hoàng. Đây là bộ trang phục giành giải nhất phần thi trang phục văn hóa dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025. Thiết kế Thăng Long hội lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước. Bộ trang phục tái hiện hình ảnh những mái đình bên hồ, nơi từng là sân khấu cho bao câu chuyện dân gian của người Việt. Thông qua bộ trang phục, tác giả mong muốn giữ gìn, phát huy bản sắc của loại hình múa rối nước, đồng thời quảng bá đến bạn bè quốc tế.

Yến Nhi gặp sự cố trang phục

Cũng tại sự kiện, Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố trang phục với chiếc đầm xẻ quá cao khi đứng trên sân khấu. Ngay khi nhận ra, người đẹp đến từ Đắk Lắk khéo léo điều chỉnh dáng đứng, giữ sự duyên dáng và tránh hình ảnh phản cảm trước ống kính.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương cùng các thành viên ban chuyên môn sẽ định hướng, giúp Yến Nhi hoàn thiện từ kỹ năng đến kiến thức để đến với đấu trường quốc tế Ảnh: BTC

Trao đổi với Thanh Niên, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 cho biết đây là sự cố không mong muốn. Theo kế hoạch ban đầu, Yến Nhi chỉ xuất hiện với một trang phục khi đi thảm đỏ, nhưng sau đó anh mong muốn người đẹp diện thêm một trang phục khác. Vì thời gian gấp rút, chiếc váy được gửi đến cho Yến Nhi ngay tại sự kiện nên không có thời gian cân chỉnh. "Sau sự cố này, chúng tôi sẽ lưu ý, cẩn trọng hơn trong việc chọn trang phục cho Yến Nhi khi dự thi quốc tế", trưởng ban tổ chức bày tỏ.

Trước ý kiến trái chiều về nhan sắc của tân hoa hậu sau đăng quang, phía ban tổ chức cho biết có theo dõi phản ứng của khán giả. Tuy nhiên, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng việc thay đổi nhan sắc không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Chính vì thế, ban tổ chức chỉ tập trung vào những can thiệp thẩm mỹ đơn giản, nhẹ nhàng để Yến Nhi hoàn thiện hơn trước khi tham gia Miss Grand International.

Người đẹp bày tỏ hy vọng sẽ giành thành tích cao tại Miss Grand International 2025 Ảnh: BTC

"Đối với cuộc thi Miss Grand International, đôi khi đẹp lộng lẫy, hoàn thiện về vẻ ngoài chưa chắc đã đảm bảo thành công. Cần có sự cộng hưởng của năng lượng bên trong, cung cách ứng xử, tinh thần sẵn sàng, nhiệt huyết và tính giải trí. Chúng tôi không quá áp lực đối với Yến Nhi và hy vọng khán giả cũng không quá khắt khe. Bởi vì vẻ đẹp rất đa dạng và chúng tôi hài lòng với sự chọn lựa này", phía ban tổ chức cho hay.

Theo kế hoạch, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự Miss Grand International 2025 vào ngày 29.9 tới. Cô sẽ bắt đầu tham gia chuỗi hoạt động, bao gồm các phần thi quan trọng như trình diễn áo tắm, trang phục văn hóa dân tộc, phần thi tài năng hay phỏng vấn kín… Bán kết Miss Grand International 2025 diễn ra vào ngày 15.10, sau đó là đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 18.10.