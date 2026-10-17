Yêu cầu các trường đại học kiểm soát 'lạm phát điểm' trong đánh giá sinh viên

Ngày 16.10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân đã ký ban hành công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng sư phạm về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2026 - 2027. Trong hàng loạt nhiệm vụ, Bộ GD-ĐT đặc biệt đặt ra nhiều yêu cầu rà soát nhằm phát hiện, xử lý lạm phát điểm số, không hạ chuẩn để chạy theo thành tích trong công tác kiểm tra, đánh giá người học và xếp loại tốt nghiệp.



Sinh viên trong ngày nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: THANH NAM

Cụ thể, trong công tác quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo phải rà soát lại quy định kiểm tra, đánh giá và xếp loại tốt nghiệp. Các trường cần thực hiện các biện pháp giám sát và đối sánh dữ liệu chặt chẽ, bao gồm:

Phân tích phân bố điểm học phần, kết quả học tập và xếp loại tốt nghiệp theo từng ngành, khóa cũng như hình thức đào tạo. Đối chiếu kết quả điểm số với mức đạt chuẩn đầu ra và phản hồi từ phía doanh nghiệp nhằm phát hiện, kiểm tra và xử lý tình trạng lạm phát điểm số.

Tuyệt đối không áp đặt tỷ lệ điểm hoặc tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc; đồng thời không hạ chuẩn để tăng thành tích. Tổ chức kiểm tra mẫu đối với bài thi, đồ án, luận văn và các minh chứng đánh giá; xử lý sai phạm đúng thẩm quyền và bảo đảm quyền lợi của người học. Các cơ sở đào tạo phải hoàn thành báo cáo kiểm soát lạm phát điểm và kết quả cải tiến trước khi kết thúc năm học.

Trước sự bùng nổ của công nghệ số, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường khi rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra và tích hợp kiến thức, kỹ năng số, ứng dụng AI vào chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thì phải trang bị cho người học đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm sử dụng AI.

Các trường phải hoàn thành việc xác định học phần được cập nhật cùng minh chứng đánh giá năng lực mới của người học ngay trong năm học.

Đặc biệt, trong công tác kiểm tra nội bộ năm học 2026 - 2027, Bộ GD-ĐT chỉ đạo các trường tổ chức hậu kiểm đối với việc đánh giá chuẩn đầu ra, cấp văn bằng và sử dụng AI.

Các cơ sở đào tạo phải ban hành quy định minh bạch về phạm vi được phép sử dụng AI, nghĩa vụ khai báo, đồng thời xác minh đóng góp thực của người học và xử lý nghiêm các hành vi gian lận học thuật.