Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Yêu cầu đảm bảo điện cao điểm mùa khô

Đình Tuyển
Đình Tuyển
16/04/2026 15:25 GMT+7

Các đơn vị thủy điện, nhiệt điện phải đảm bảo sẵn sàng các tổ máy phát điện trong cao điểm mùa khô; chủ động trước những rủi ro đứt gãy nguồn cung nhiên liệu do xung đột chính trị tại Trung Đông.

Ngày 16.4, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) cho biết vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thủy điện, nhiệt điện đảm bảo vận hành công suất của tổ máy, chuẩn bị nhiên liệu chủ động cho sản xuất điện trong cao điểm mùa khô.

Theo EVNGENCO2, năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030) với mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Đặc biệt, trước áp lực phụ tải tăng đột biến và những rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu do xung đột chính trị tại Trung Đông, việc đảm bảo độ sẵn sàng các tổ máy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện.

Nhà máy Thủy điện Thác Mơ - thuộc Công ty CP Thủy điện Thác Mơ (TMP), đơn vị thành viên của EVNGENCO2

ẢNH: TRẦN MINH LƯƠNG

EVNGENCO2 yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt các mục tiêu và các giải pháp quản lý kỹ thuật. Ưu tiên việc đảm bảo vận hành công suất của tổ máy theo yêu cầu huy động của Điều độ hệ thống điện quốc gia; tuyệt đối không để xảy ra sự cố suy giảm công suất khả dụng vào thời gian cao điểm mùa khô.

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương, EVN về việc chuẩn bị đầy đủ than, dầu cho sản xuất. Các đơn vị phát điện phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nhiên liệu để xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo nguồn cung không chỉ đủ cho giai đoạn hiện tại mà còn phải có phương án ổn định dài hạn. Song song đó sẵn sàng các phương án ứng phó với những biến động bất ngờ từ thị trường nhiên liệu thế giới, chủ động trong việc cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn thuộc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, đơn vị thành viên của EVNGENCO2

ẢNH: TRẦN MINH LƯƠNG

Trước đó, quý 1/2026, EVNGENCO2 đã ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh rất khả quan với tổng sản lượng thực hiện đạt 3.773,91 triệu kWh, tăng 9,71% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành hơn 23% kế hoạch năm.

Sự tăng trưởng này được đóng góp đáng kể từ khối thủy điện hạch toán phụ thuộc và các đơn vị 100% vốn với mức tăng ấn tượng 25,02%; khối thủy điện các công ty cổ phần thực hiện tăng 8,44%. Bên cạnh đó, khối nhiệt điện than cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định ở mức 7,39% so với cùng kỳ, trong khi điện mặt trời Thác Mơ tiếp tục đóng góp sản lượng ổn định cho hệ thống. Trong quý 2/2026, cũng là giai đoạn khốc liệt nhất của mùa khô, EVNGENCO2 đặt mục tiêu sản xuất 4.521 triệu kWh.

Khám phá thêm chủ đề

thủy điện Thiếu điện Xung đột Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận