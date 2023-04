Yêu cầu điều tra bổ sung vụ án cây xanh liên quan ông Nguyễn Đức Chung

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án nêu trên. Ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can khác, gồm: Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh; Nguyễn Tuấn Nghĩa, cựu Giám đốc Công ty TNHH Vì Nhân Dân (Công ty Vì Nhân Dân); Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh (Công ty Sinh Thái Xanh)…

Theo kết luận điều tra, việc trồng mới, thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội từ năm 2016 - 2019 là dịch vụ công ích; việc lựa chọn nhà thầu phải áp dụng theo hình thức đấu thầu. Sau khi được bổ nhiệm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Chung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo toàn diện công tác trồng cây xanh, bao gồm việc đặt hàng thay vì đấu thầu. Hai đơn vị được đặt hàng là Công ty Cây xanh và Công ty Sinh Thái Xanh.

Quá trình thực hiện, với mục đích "rút ruột" ngân sách, các bị can tại Công ty Cây xanh câu kết với các bị can tại Công ty Sinh Thái Xanh và Công ty Vì Nhân Dân để nâng khống giá đầu vào các loại cây, từ đó gây thiệt hại hơn 34 tỉ đồng.

Theo lời khai của ông Bùi Văn Mận, bị can này trích hơn 1,2 tỉ đồng để trồng cây tại nhà bố mẹ ông Chung cũng như tại một trường học ở Phú Thọ để ông Chung dùng danh nghĩa cá nhân tài trợ. Tuy nhiên, ông Chung phủ nhận. Tương tự, bị can Vũ Kiên Trung khai rằng, vào các dịp lễ, tết từ năm 2016 - 2018, bị can nhiều lần đưa cho ông Nguyễn Đức Chung tổng số tiền 2,6 tỉ đồng. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Chung khẳng định, không nhận bất cứ một khoản tiền nào.

Ông Chung đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án chiếm đoạt tài liệu mật, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C và can thiệp đấu thầu tại Sở KH-ĐT TP.Hà Nội.