Yêu cầu đóng cửa mỏ than tai tiếng của doanh nghiệp nước ngoài ở Quảng Ninh

Ngày 6.1, thông tin từ Sở TN-MT Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi Công ty PT.Vietmindo, thông báo về việc hợp đồng thuê đất để khai thác than của Tổng cục địa chất và khoáng sản đối với doanh nghiệp này tại P.Vàng Danh, TP.Uông Bí (Quảng Ninh) đã hết hạn.

Trước đó vào ngày 22.12.2021, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề nghị không gia hạn giấy phép và đóng cửa mỏ đối với Công ty PT.Vietmindo ngay sau khi giấy phép hết hiệu lực.

Ngoài ra, TKV giao Công ty than Uông Bí làm việc với Công ty PT.Vietmindo để có đầy đủ hồ sơ, tài liệu và triển khai ngay các công việc liên quan đến đóng cửa mỏ.

Được biết, Công ty PT.Vietmindo được cấp phép hoạt động từ năm 1991, thời hạn 30 năm, hoạt động theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa Công ty than Uông Bí và Công ty PT.Vietmindo (Indonesia); vốn pháp định 27 triệu USD do phía nước ngoài đóng góp, Công ty than Uông Bí đóng góp bằng trữ lượng than Antraxit, số liệu thăm dò khai thác… và được hưởng 10% trên tổng số than thương phẩm do bên đầu tư sản xuất.





Theo đó, Công ty PT.Vietmindo đầu tư toàn bộ máy móc, công nghệ để khai thác mỏ than Uông Thượng trong 30 năm. Đây là mỏ than lộ thiên có diện tích trên 1.000 ha, nằm trên địa bàn P.Vàng Danh, TP.Uông Bí và là nơi có vỉa than tốt hạng nhất ở Việt Nam.

Được biết, công suất khai thác hàng năm của Công ty PT.Vietmindo là 500.000 tấn than thương phẩm, tương ứng với 650.000 tấn than nguyên khai; khai thác lộ thiên, cốt cao + 180m tại các vỉa V.3, V.4, V.5, V.6, V.8, V.9 tại khu vực Uông Thượng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp này đã nhiều lần bị phát hiện là khai thác than vượt độ sâu cho phép, khai thác vượt quá ranh giới, không trung thực khi cung cấp hồ sơ tài liệu cho các cơ quan chức năng khi đến kiểm tra... Tổng số lượng than Công ty Vietmindo khai thác vượt mức được xác định là lên tới gần 80.000 tấn so với giấy phép được cấp năm 2009 và Quyết định 324 năm 2016 của Bộ TN-MT.

Bên cạnh đó, khai trường Vietmindo liên tục xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự và là điểm nóng mà chính quyền Quảng Ninh, cơ quan chức năng phải đau đầu trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.