Yêu cầu hãng bay nghiêm túc giải quyết khiếu nại, đền bù cho khách bị delay

Nội dung được nêu trong văn bản Cục Hàng không vừa gửi các đơn vị trong ngành về triển khai hiệu quả các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực hàng không.

Bộ Xây dựng đang xem xét bổ sung quy định khách bị hủy chuyến bay có thể nhận bồi thường bằng voucher, điểm thưởng ẢNH: SG

Theo đó, các hãng hàng không được yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của hành khách; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng và hỗ trợ hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến, thay đổi lịch bay, mất, thất lạc hoặc chậm trả hành lý.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các quy trình nội bộ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hành khách; bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng phù hợp với hoạt động vận chuyển hàng không, các quy định và hoạt động vận tải hàng không quốc tế.

Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) cùng cảng HKQT Phú Quốc, Vân Đồn cũng được giao phối hợp với các hãng bay, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các đơn vị phục vụ mặt đất nâng cao chất lượng phục vụ hành khách; bảo đảm quyền lợi của hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến, ùn tắc, quá tải.

Ngoài ra, cần tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ, giải quyết phản ánh, kiến nghị của hành khách liên quan đến chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý khai thác, hỗ trợ hành khách, cung cấp thông tin, cảnh báo và nâng cao trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ tại các cảng.

Theo dự thảo Thông tư quy định về vận tải hàng không đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến, các hình thức bồi thường cho khách bị chậm, hủy chuyến bay vẫn giữ như hiện hành gồm tiền mặt, chuyển khoản, vé miễn cước chứng từ bồi hoàn để tiếp tục sử dụng dịch vụ của hãng bay...

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo muốn bổ sung thêm hình thức bồi thường bằng phiếu thanh toán (voucher) và điểm thưởng của hãng hàng không. Theo đó, thời gian hoàn vé bằng voucher có thể là 7 ngày, tiền mặt hoặc chuyển khoản 21 ngày, thẻ tín dụng 45 ngày và trả qua hệ thống đại lý 60 ngày.

Mức bồi thường ứng trước khi các chuyến bay bị hủy, chậm có thể tăng thêm 25%. Cụ thể, với các đường bay nội địa dưới 500 km, mức bồi thường ứng trước không hoàn lại tăng từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng.

Mức bồi thường với chuyến bay từ 500 km đến dưới 1.000 km có thể lên 375.000 đồng (tăng 75.000 đồng). Tương tự, mức này là 500.000 đồng (tăng 100.000 đồng) với chuyến bay trên 1.000 km như chặng Hà Nội - TP.HCM.

Với chuyến bay quốc tế, mức bồi thường thấp nhất dự kiến 30 USD (đường bay dưới 1.000 km) và cao nhất 180 USD (đường bay từ 5.000 km), tăng lần lượt so với 2 mức đang áp dụng là 25 USD và 150 USD.