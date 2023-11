Yêu cầu khu để xe 2 bánh của chung cư mini phải tương tự nhà chung cư

Ngày 2.11, UBND TP.Hà Nội ban hành Công văn số 3690/UBND-SXD về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini).



Hà Nội yêu cầu khu vực để xe 2 bánh của chung cư mini, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng phải áp dụng thiết kế tương tự nhà chung cư NGUYỄN TRƯỜNG

Trong công văn, Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, chung cư mini; nghiên cứu thực hiện ngay một số giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn tại các công trình.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai ngay các giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn đối với các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, chung cư mini.

Cụ thể, đối với diện tích đỗ xe tại công trình nhà ở, yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải bố trí đủ diện tích đỗ xe hai bánh; tham khảo, áp dụng thiết kế khu vực đỗ xe của loại hình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, chung cư mini như quy định đối với nhà chung cư.

Các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ phải thực hiện rà soát và bố cục lại toàn bộ khu vực để xe đảm bảo diện tích tối thiểu 6 m2 (theo QCVN 04:2021/BXD) chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ.

Trường hợp không đảm bảo diện tích để xe theo số lượng căn hộ/cư dân tại tòa nhà thì phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình để đảm bảo quy chuẩn quy định. Đồng thời, đảm bảo khoảng cách giữa các xe, giải pháp ngăn cháy; ngăn cách khu vực để xe với sảnh căn hộ, cầu thang bộ.

Khu vực sạc điện cho xe sử dụng điện (nếu có) phải được bố trí riêng đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh; không được sạc pin qua đêm; bộ sạc phải phù hợp hệ thống pin xe; quá trình sạc pin phải được theo dõi an toàn; bổ sung thiết bị chữa cháy chuyên dụng phù hợp để xử lý sự cố cháy nổ pin xe điện.

Đối với công trình đã đưa vào sử dụng, Hà Nội yêu cầu nghiên cứu thực hiện ngay các giải pháp đã được đề xuất như trên. Tổ chức rà soát, xây dựng phương án thoát nạn để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố, vận động tháo bỏ, cắt các chuồng cọp, tạo lối thoát nạn trong trường hợp phát sinh mất an toàn phòng chống cháy nổ tại mỗi công trình. Thực hiện ngay giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở. Rà soát về điều kiện thang thoát hiểm, lối thoát nạn, bổ sung lối thoát nạn đảm bảo các quy định về phòng cháy hiện hành.

Đối với công trình xây dựng mới (nếu có), Hà Nội yêu cầu các cơ quan thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý trật tự xây dựng theo quy định.

Đối với nhà chung cư cũ, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai ngay các giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn như: tổ chức rà soát, xây dựng phương án thoát nạn để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố, vận động tháo bỏ, cắt các chuồng cọp, tạo lối thoát nạn trong trường hợp phát sinh mất an toàn phòng, chống cháy nổ tại mỗi công trình.

Trước đó, đêm 12.9, chung cư mini ở số 37 ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) bị cháy khiến 56 người chết và hàng chục người khác bị thương. Công an TP.Hà Nội xác định vụ cháy là do chập điện xe máy.

Tại Hà Nội, loại hình chung cư mini thường được xây dựng trong ngõ hẻm nhỏ. Khu vực tầng 1 được tận dụng là nơi đỗ các loại xe 2 bánh (xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện…). Cửa ra vào tầng 1 cũng là cửa thoát nạn duy nhất nên khi sự cố xảy ra sẽ chặn lối thoát nạn của người dân bên trong.