Yêu cầu rất riêng đối với vai trò xung kích của tuổi trẻ Sơn La

Sáng 23.12, tại Sơn La đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với 250 sự tham dự của đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng, sức trẻ của thanh niên toàn tỉnh.

Tham dự đại hội có ông Chá A Của, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và ông Chá A Của tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sơn La khóa mới ẢNH: CTV

Phát biểu tại đại hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trong điều kiện đó, tuổi trẻ Sơn La đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của tuổi trẻ Sơn La, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ và sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại đại hội ẢNH: CTV

Cùng với đó, các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục có nhiều khởi sắc cả về quy mô và chất lượng. Công tác quốc tế thanh niên được chú trọng; công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tích cực triển khai; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Sơn La đạt 70,8%.

Từ những nỗ lực đó, các chỉ tiêu nhiệm kỳ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra, khẳng định rõ vai trò xung kích, sáng tạo, đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh.

Khuyến khích thanh niên Sơn La khởi nghiệp ngay trên quê hương mình

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho rằng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn mới, mở ra cho tuổi trẻ nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Đặc biệt với Sơn La, tỉnh miền núi Tây Bắc có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cho nên yêu cầu rất riêng biệt đối với vai trò xung kích, sáng tạo, trách nhiệm cống hiến của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Dịp này T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho những cá nhân có thành tích xuất sắc ẢNH: CTV

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã gợi mở một số nội dung để đại biểu tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa cho thế hệ trẻ; bồi đắp khát vọng vươn lên, ý chí tự cường và tinh thần tiên phong của thanh niên Sơn La trong giai đoạn phát triển mới.

"Đặc biệt, cần coi giáo dục chuyển đổi số, tư duy kinh tế số, kỹ năng số là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong công tác Đoàn; giúp thanh niên hình thành năng lực thích ứng nhanh với khoa học - công nghệ, chủ động tham gia quá trình hiện đại hóa quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội", chị Nguyễn Phạm Duy Trang nói.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: CTV

Đồng thời, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị tổ chức Đoàn các cấp tỉnh Sơn La chủ động tổ chức, dẫn dắt thanh niên tham gia trực tiếp, thực chất và hiệu quả vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh; khẳng định rõ nét vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, trước yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và xây dựng chính quyền số, tổ chức Đoàn cần chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của thanh niên.

"Trọng tâm là đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động; hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn, khoa học - công nghệ, các mô hình kinh tế mới, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ngay trên chính quê hương mình", chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.