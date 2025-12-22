Chị Cầm Thị Huyền Trang giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La

Chiều 22.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên thứ nhất với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 60.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Thực hiện trên 6.000 công trình, phần việc thanh niên

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (giai đoạn 2022 - 2025), công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ, công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ, đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn được tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng infographic, clip ngắn và mạng xã hội.

Đại biểu tham dự đại hội ẢNH: CTV

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc được triển khai thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Báo cáo cho biết, các phong trào hành động cách mạng tiếp tục là điểm sáng. Giai đoạn 2022 - 2025, toàn tỉnh triển khai đồng bộ phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc".

Riêng phong trào thanh niên tình nguyện đã thực hiện trên 6.000 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức hàng trăm tuyến đường, khu dân cư văn minh. Trong các đợt thiên tai, mưa lũ lớn, tổ chức Đoàn các cấp đã phát huy cao độ vai trò xung kích, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Chị Cầm Thị Huyền Trang phát biểu tại đại hội ẢNH: CTV

31 anh chị trúng cử Ban Chấp hành khóa mới

Một nội dung trọng tâm của phiên thứ nhất là thông qua Đề án Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội cũng tiến hành chia tổ thảo luận, bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới và bầu đại biểu chính thức, dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Kết quả, có 31 anh chị trúng cử Ban Chấp hành, 8 anh chị trúng cử Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới.

Kết thúc phiên thứ nhất, đại hội tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV, bầu lãnh đạo Tỉnh đoàn.

Chị Cầm Thị Huyền Trang, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII đã được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIV.

Chị Cầm Thị Huyền Trang sinh ngày 28.8.1986, dân tộc Thái. Quê quán: xã Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân kinh tế - chính trị; cử nhân kế toán. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.