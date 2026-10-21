Yêu cầu rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục tại Khu Công nghệ cao TP.HCM

Để thực hiện mục tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với năm 2024, thành phố yêu cầu Ban quản lý Khu Công nghệ cao cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quá trình tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ. Trong đó cần số hóa dữ liệu quy hoạch, hồ sơ thiết kế, hồ sơ môi trường trong Khu Công nghệ cao để phục vụ rà soát, đối chiếu tự động; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ; khai thác, tái sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

UBND thành phố cũng yêu cầu SHTP đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình, đồng thời bố trí đủ nhân lực có chuyên môn tại các khâu thẩm định, kiểm tra.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, Ban quản lý phải có trách nhiệm chủ động trao đổi, phối hợp với các Sở Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất giải pháp tháo gỡ.

Chủ tịch UBND TP.HCM đã ủy quyền Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép môi trường... trong Khu Công nghệ cao ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, nhất là các bước thực hiện phụ thuộc vào thời gian cho ý kiến của các cơ quan khác, Ban Quản lý tổng hợp, báo cáo cụ thể,nêu rõ nguyên nhân, căn cứ pháp lý và tham mưu, đề xuất giải pháp, báo cáoỦy ban nhân dân thành phố để xem xét, chỉ đạo.

Riêng lĩnh vực đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với Ban quản lý Khu Công nghệ cao tham mưu việc ủy quyền hoặc phân cấp công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong ranh giới Khu Công nghệ cao theo quy định. Nội dung này phải được tham mưu, đề xuất UBND thành phố trước ngày 25.10.2026, không để tiếp tục kéo dài.

Văn bản do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ ký, nêu rõ ý kiến của Chủ tịch UBND TP trước đó về thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính liên ngành về quy hoạch, xây dựng, môi trường và đầu tư tại Khu Công nghệ cao chưa đáp ứng mục tiêu cải cách. Nguyên nhân chủ yếu là quy trình phối hợp còn thủ công, xử lý tuần tự và chưa ứng dụng triệt để công nghệ, nên chưa đủ cơ sở thống nhất với đề xuất về thời gian giải quyết của Ban quản lý Khu Công nghệ cao.

Ban quản lý nghiêm túc tuân thủ, thực hiện theo đúng chỉ đạo, yêu cầu của Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện thủ tục hành chính tại địa bàn Khu Công nghệ cao theo quy trình rút gọn; báo cáo kết quả cho UBND TP trước ngày 22.10.