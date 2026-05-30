Yêu cầu 'sống còn' để có việc làm với nhân lực khoa học xã hội hiện nay

Ngày 30.5, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức Ngày hội tuyển dụng và Diễn đàn Doanh nghiệp năm 2026, với chủ đề "Giáo dục hợp tác nhằm thúc đẩy giao lưu, trao đổi và tăng cơ hội việc làm cho sinh viên".

Ngày hội thu hút sự tham gia của 52 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng hơn 1.290 vị trí việc làm và thực tập thuộc nhiều lĩnh vực. Không chỉ giúp sinh viên tìm việc làm, sự kiện còn góp phần định hình xu hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng chuyển động.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, diễn đàn Doanh nghiệp 2026 cũng mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn về yêu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. Chia sẻ trong diễn đàn, ông Ueda Masaya, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của "năng lực tổng hợp". Ông Trần Thanh Quyết, Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Ý tại Việt Nam, đề cao việc chuyển hóa kiến thức học thuật thành năng lực làm việc thực tế thông qua các kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, điều phối dự án và học tập suốt đời. Trong khi đó, ông Kim Young Hun, Giám đốc Trung tâm Hợp tác CNTT Hàn Quốc tại TP.HCM, giới thiệu mô hình đào tạo "Phiên dịch viên CNTT Hàn - Việt", kết hợp ngoại ngữ, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc tế.

Phiên thảo luận bàn tròn diễn ra với sự tham gia của đại diện các hiệp hội doanh nghiệp quốc tế và trong nước. Các diễn giả đã cùng trao đổi về xu hướng phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên AI, đặc biệt nhấn mạnh năng lực công nghệ bên cạnh khả năng chuyên môn. Đáng chú ý, theo ông Frank Lee, thành viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Tiểu ban Chuyển đổi số Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, AI có thể xử lý dữ liệu khổng lồ nhưng không thể thay thế con người trong các hoạt động cần thấu cảm, cảm xúc và tư duy logic dựa trên ngữ cảnh.

Phát biểu tại chương trình, GS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định khoa học xã hội và nhân văn không chỉ góp phần kiến tạo con người, văn hóa tổ chức, năng lực quản trị và khả năng thích ứng liên văn hóa mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nhà trường cam kết tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác toàn diện với cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời kỳ vọng những kết nối được thiết lập từ diễn đàn sẽ trở thành các mối quan hệ hợp tác lâu dài, thực chất, cùng chung tay gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế.