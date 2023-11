Yêu cầu Trung tâm y tế Q.6 tạm ngưng khám sức khỏe học sinh

Sáng 28.11, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết đã yêu cầu Trung tâm y tế Q.6 tạm ngưng hoạt động khám sức khỏe học sinh trên địa bàn để chấn chỉnh những việc làm không đúng quy định.



Sở Y tế đề nghị UBND Q.6 chỉ đạo Trung tâm y tế Q.6 kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Chỉ đạo Phòng Y tế rà soát, tổ chức lại quy trình khám sức khỏe học sinh, giám sát thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Trung tâm y tế "ôm" 50.000 học sinh nhưng than thiếu nhân sự

Theo lãnh đạo Sở Y tế, qua phản ánh của Báo Thanh niên về việc nhiều y sĩ y học cổ truyền, y học dự phòng, cử nhân y tế công cộng, điều dưỡng, nữ hộ sinh của Trung tâm y tế Q.6 được bố trí khám sức khỏe cho học sinh thay cho bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa có chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế đã cử tổ công tác đến địa bàn Q.6 ngay trong chiều cùng ngày để làm rõ các nội dung trên.

Theo báo cáo của Phòng Y tế Q.6, Trung tâm y tế Q.6 đã được Sở Y tế công bố là cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư 14 năm 2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe trong nhiều năm qua. Tại địa bàn Q.6, đa số các trường học trên địa bàn đều muốn ký hợp đồng với Trung tâm y tế Q.6 trong việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh.

Có nhiều bất thường trong khám sức khỏe học đường tại Trung tâm y tế Q.6 LÊ VÂN

Theo đó, Trung tâm y tế Q.6 đã thành lập đoàn khám sức khỏe học sinh bao gồm các y, bác sĩ của trung tâm và các trạm y tế trực thuộc theo quy định của Bộ Y tế. Thực tế cho thấy việc kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học đã giúp đánh giá tình trạng dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe học sinh, đồng thời giúp phát hiện các bệnh lý hay gặp như giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần và các bệnh tật khác kịp thời chuyển các cháu đến các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định.

Còn Giám đốc Trung tâm y tế Q.6 cho biết, Trung tâm y tế Q.6 khám số lượng hơn 50.000 học sinh. Với áp lực phải đảm bảo tiến độ kiểm tra sức khỏe học sinh hoàn tất trước học kỳ 1, đồng thời vẫn phải đảm bảo duy trì các hoạt động khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn do trung tâm phụ trách nên không đảm bảo đủ nhân sự để khám, kiểm tra sức khỏe ở một số chuyên khoa. Trung tâm đã tập huấn và bố trí các nhân viên y tế khác của trung tâm tham gia hoạt động khám sức khỏe học sinh. Trung tâm còn viện dẫn việc thiếu bác sĩ là vấn đề khó khăn không chỉ xảy ra đối với tại Trung tâm y tế Q.6 mà là vấn đề chung của một số cơ sở y tế công lập.

Việc phân công nhân viên y tế tham gia khám sức khỏe tại Trường tiểu học Bình Tiên của Trung tâm y tế Q.6 (vào ngày 13.11 cho 5 lớp 5) như sau: cân đo do trường thực hiện. Đo thị lực do 1 y sĩ và 1 điều dưỡng thực hiện. Khám nhi do bác sĩ y học cổ truyền khám (có chứng chỉ hành nghề). Khám mắt do bác sĩ y học dự phòng thực hiện (chưa có chứng chỉ hành nghề). Khám tai mũi họng do bác sĩ y học cổ truyền thực hiện (có chứng chỉ hành nghề). Khám răng hàm mặt do bác sĩ y học dự phòng thực hiện (chưa có chứng chỉ hành nghề). Khám cơ xương khớp do bác sĩ nội khoa thực hiện (có chứng chỉ hành nghề).

Phản hồi của Sở Y tế sáng 28.11 thì không có việc điều dưỡng khám sức khỏe học sinh, chỉ có việc bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề khám, nhưng tài liệu, hình ảnh ghi nhận của PV Thanh Niên thì có việc này xảy ra.

Không thể chấp nhận bác sĩ không chứng chỉ hành nghề khám sức khỏe học sinh

Theo lãnh đạo Sở Y tế, không thể chấp nhận được lập luận vì thiếu bác sĩ nên buộc Trung tâm y tế Q.6 phải bố trí nhân viên y tế chưa có chứng chỉ hành nghề tham gia khám sức khỏe học sinh. Đáng trách hơn khi trung tâm biết việc làm này là không đúng nhưng không xin ý kiến cấp quản lý trực tiếp.

Có nhiều giải pháp rất khả thi đúng quy định mà Trung tâm y tế Q.6 chưa vận dụng. Đó là chủ động mời Bệnh viện Q.6 hoặc mời các phòng khám đa khoa trên địa bàn cùng tham gia khám sức khỏe học sinh, hoặc liên hệ đến các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố cử bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ và phối hợp tham gia khám sức khỏe (nhất là loại hình bác sĩ chuyên khoa mà trung tâm đang thiếu).

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm

Sở Y tế yêu cầu Trung tâm y tế Q.6 cho tạm ngưng khám sức khỏe học sinh, nghiêm túc rà soát, khắc phục và chấn chỉnh những phản ánh mà Báo Thanh niên đã đưa tin, đảm bảo tuân thủ nghiêm các điều kiện khám sức khỏe đúng theo quy định.

Trung tâm y tế Q.6 phải đảm bảo các điều kiện khám sức khỏe và báo cáo về Sở Y tế, UBND Q.6 trước khi tổ chức khám sức khỏe trở lại.

Qua sự việc trên, Sở Y tế đề nghị UBND Q.6 chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp Trung tâm y tế Q.6 rà soát quy trình khám sức khỏe học sinh trên địa bàn, nghiêm túc chấn chỉnh, đồng thời chỉ đạo Trung tâm y tế Q.6 kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, không để sự việc tái diễn.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 13 năm 2016 của liên Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT quy định về công tác y tế trường học, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh ít nhất mỗi năm 1 lần vào đầu học kỳ và lựa chọn cơ sở y tế để ký hợp đồng thực hiện. Các cơ sở công bố đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư 14 năm 2013 về khám sức khỏe đều có thể tổ chức đoàn khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Cơ sở kiểm tra sức khỏe học sinh phải có đủ các chuyên khoa theo nội dung khám sức khỏe định kỳ cho học sinh được quy định tại Phụ lục 01 của Thông tư liên tịch số 13 năm 2016 (nhi hoặc nội khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, cơ xương khớp).