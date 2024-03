'Yêu' không đúng tư thế, người đàn ông bị gãy 'của quý' phải nhập viện cấp cứu

Ngày 14.3, ThS-BS-CKII Nguyễn Vĩnh Bình, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) khuyến cáo cần quan hệ tình dục đúng tư thế để tránh những rủi ro vô tình biến "của quý" thành "của nợ".



Các bác sĩ phẫu thuật dương vật cho bệnh nhân BSCC

Gần đây nhất, bệnh nhân nam 41 tuổi (ở Tây Ninh) cho biết khi anh đang quan hệ với vợ trong tư thế mới thì đột ngột nghe tiếng "rắc", bộ phận sinh dục đau nhói. Bệnh nhân thấy dương vật bầm tím, sưng to, phù nề nhanh. Lo lắng có chuyện chẳng lành, anh đã tìm hiểu các thông tin và kịp thời tới bệnh viện sau đó một giờ.

Tại đây, các bác sĩ khoa Cấp cứu và Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, đã tiến hành thăm khám, đánh giá tình trạng dương vật của bệnh nhân biến dạng, sưng to ở phần đầu và có khối máu tụ. Kết quả siêu âm dương vật ghi nhận bệnh nhân bị vỡ bao trắng thể hang bên phải, với đường rách dài 10 mm. Với tình trạng này, bệnh nhân cần phải tiến hành phẫu thuật khâu vỡ bao trắng thể hang và lấy khối máu tụ.

Sau khi tư vấn và được sự đồng ý của người nhà, bệnh nhân lập tức được chuyển đến phòng mổ để tiến hành phẫu thuật.

Sau phẫu thuật 2 ngày, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, tình trạng dương vật giảm sưng phù nề, hình dạng về gần như bình thường trước khi bị chấn thương và có thể xuất viện.

Bác sĩ Bình chia sẻ thêm: "Gãy dương vật là tình trạng vỡ bao trắng thể hang do chấn thương khi dương vật đang cương. Thường xảy ra khi quan hệ tình dục mạnh bạo, dương vật trượt ra ngoài âm đạo và va vào đáy chậu hoặc xương mu, dẫn đến gãy dương vật. Thông thường sau khi mổ, bệnh nhân sẽ nằm viện 1-2 ngày để theo dõi. Thời gian để dương vật trở về bình thường là 2 - 4 tuần".

Bác sĩ Bình cũng khuyến cáo, quan hệ sai tư thế là nguy cơ hàng đầu gây tổn thương bộ phận sinh dục nam. Ngoài ra cũng có thể là do những chấn thương khi thủ dâm, bẻ dương vật đang cương cứng để làm xìu dương vật, hay một số trường hợp tai nạn sinh hoạt. Vì thế, nam giới cần cẩn trọng khi quan hệ tình dục, tránh những tư thế lạ hoặc hành động không đảm bảo an toàn dễ dẫn đến tai nạn. Khi có dấu hiệu gãy dương vật, hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt để can thiệp, điều trị kịp thời nhằm tránh những biến chứng như nhiễm trùng dương vật, cong dương vật, dương vật mất khả năng cương cứng… ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống và khả năng sinh hoạt tình dục sau này.