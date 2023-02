'Yêu tỉnh táo' giúp chữa lành các vết thương trong đời sống hiện đại

Đọc bộ sách Yêu tỉnh táo, độc giả sẽ tự tìm được câu trả lời cho riêng mình câu hỏi Vì sao con người có xu hướng trốn tránh tự do? Trong khi tự do là đích ngắm mà mọi người đều hướng đến, và nhiều khi người ta phải đấu tranh để giành lấy nó.

Ở cuốn sách Trốn thoát tự do của Erich Fromm lại chỉ ra những nguyên nhân khiến con người có xu hướng trốn tránh tự do; rằng đối với nhiều người tự do là mục tiêu hằng ấp ủ, còn với người khác đây lại là một mối đe dọa.

Cuốn sách Trốn thoát tự do của Erich Fromm lại chỉ ra những nguyên nhân khiến con người có xu hướng trốn tránh tự do NXB

Bộ sách vừa ra mắt độc giả Việt Nam của Fromm còn đi vào phân tích cặn kẽ lý thuyết về tình yêu, lý giải tình yêu như lời giải đáp cho sự tồn tại người và nhu cầu sâu xa nhất của con người là vượt qua sự chia cách, để rời khỏi ngục tù cô độc của mình, để có được "sự hòa giải bằng tình yêu".

Yêu thương cũng cần phải học

Tác giả Fromm phân tích những hình thái khác nhau của tình yêu dựa trên đối tượng của tình yêu, như tình yêu đồng loại, tình mẫu tử, lòng tự yêu bản thân, tình yêu Thượng đế và tình yêu nhục cảm, cũng như phân tích "hình thái tình yêu giả tạo, mà trên thực tế, phần lớn chúng là những hình thức tan rã của tình yêu" trong xã hội chúng ta hiện nay.

Tác giả cũng khẳng định muốn làm chủ nghệ thuật yêu thương cần phải có rất nhiều học hỏi và nỗ lực. Yêu thương là việc tự nhiên của con người, song cần phải học.

Trốn thoát tự do là một phần trong công trình nghiên cứu khái quát về cấu trúc tính cách của con người hiện đại và những vấn đề về tác động qua lại giữa các yếu tố tâm lý - xã hội mà tác giả đã dày công tìm hiểu suốt nhiều năm.

Bộ sách vừa ra mắt độc giả Việt Nam của Fromm còn đi vào phân tích cặn kẽ lý thuyết về tình yêu, lý giải tình yêu NXB

Cuốn sách hàm chứa một nội dung vô cùng sâu sắc, có ý nghĩa nhân văn lớn lao đối với con người và sự phát triển của xã hội hiện đại; qua đó, thể hiện sự tiếp nối dòng tư tưởng khám phá về con người trong tiến trình lịch sử tư tưởng nhân loại nói chung, của tâm lý học xã hội - chính trị nói riêng.

Từ những nội dung được luận giải xuyên suốt cuốn sách, chúng ta thấy rằng Erich Fromm đã thể hiện một cách tiếp cận mới mẻ và đặc sắc về ý nghĩa của tự do đối với con người hiện đại.

Với Trốn thoát tự do, Erich Fromm sẽ tiếp tục khám phá căn nguyên những vấn đề tâm lý của con người hiện đại trong cuốn sách Xã hội tỉnh táo của mình.

Ở tác phẩm này, Erich Fromm tiến xa hơn và đặt ra câu hỏi: "Liệu một xã hội có thể bị bệnh?" Ông cho thấy rằng điều đó có thể xảy ra, lập luận rằng văn hóa phương Tây đang đắm chìm trong "bệnh lý của sự bình thường", ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của các cá nhân.

Trong Xã hội tỉnh táo, Fromm phê bình và phân tích tâm lý xã hội tư bản công nghiệp hiện đại và những công dân nhất định bị tha hóa của nó. Nhưng hơn thế, ông cũng đưa ra những gợi ý để vận hành một xã hội lành mạnh, tỉnh táo - ý tưởng rằng "tiến bộ chỉ có thể xảy ra khi đồng thời thay đổi các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa; nếu chỉ giới hạn tiến bộ trong một lĩnh vực tức là hủy hoại tiến bộ ở mọi lĩnh vực".

Trong Xã hội tỉnh táo, Fromm phê bình và phân tích tâm lý xã hội tư bản công nghiệp hiện đại và những công dân nhất định bị tha hóa của nó

Ở Nghệ thuật yêu, Fromm nêu ra bốn yếu tố căn bản của tình yêu: quan tâm, trách nhiệm, tôn trọng và hiểu biết NXB

Tuy nhiên, trong bộ sách 3 cuốn thì Nghệ thuật yêu có lẽ là tác phẩm nổi tiếng hơn cả của Erich Fromm, được tái bản nhiều nhất với 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Fromm nêu ra bốn yếu tố căn bản của tình yêu: quan tâm, trách nhiệm, tôn trọng, và hiểu biết, cùng năm đức tính con người cần rèn luyện trong việc nắm vững bốn yếu tố căn bản của tình yêu ấy: kỷ luật, tập trung, kiên nhẫn, hết lòng quan tâm và rèn luyện.

Đọc Yêu tỉnh táo, như chính tác giả Erich Fromm bộc bạch: "Bất cứ ai trông đợi sự chỉ dẫn dễ dãi về nghệ thuật yêu sẽ thất vọng khi đọc bộ sách này. Ngược lại, bộ sách muốn cho thấy tình yêu không phải một thứ tình cảm mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đắm chìm vào, dù người đó đạt tới mức độ trưởng thành nào".