Yevgeny Prigozhin: Từ biệt danh 'đầu bếp' đến trùm lính đánh thuê

Bị Mỹ trừng phạt và truy tố

Ông Prigozhin đã lên tiếng thừa nhận việc ông đứng sau một "troll factory" (tổ chức chuyên phát tán tin giả) tên là Internet Research Agency, đóng tại St. Petersburg. Vào tháng 2.2018, ông là một trong 13 người Nga bị Mỹ truy tố với cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 thông qua tổ chức này. Washington cũng đã áp đặt trừng phạt với ông vào tháng 12.2016, theo báo The New York Times.