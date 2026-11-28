Đằng sau quyết định này là phép thử kinh doanh thực tế, sức hút của ngôi sao giải trí có đủ kéo những khán giả vốn quen xem video miễn phí chấp nhận chi tiền? Theo Business Insider, nội dung độc quyền có thể trở thành công cụ giúp YouTube mở rộng lượng thuê bao giữa lúc cuộc đua giữa các nền tảng xem trực tuyến ngày càng khốc liệt.

Lisa là nhân vật trung tâm trong bộ phim tài liệu Always Lalisa, tác phẩm được phát hành độc quyền cho tài khoản trả phí trên YouTube từ ngày 18.11 Ảnh: Reuters

Từ người hâm mộ đến khách hàng trả phí

Do Sony Music Vision sản xuất, Always Lalisa từng ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada) hồi tháng 9. Sau đó, phim chiếu giới hạn tại các rạp, bao gồm cả định dạng IMAX, từ ngày 12.10 trước khi đưa lên YouTube Premium. Theo Reuters, buổi công chiếu tại Toronto đã thu hút rất đông người hâm mộ nữ ca sĩ người Thái Lan.

Dưới góc nhìn của đạo diễn Sue Kim, tác phẩm ghi lại một năm nhiều bước ngoặt của Lisa khi cô tạm tách khỏi các hoạt động chung với BlackPink để tìm lối đi riêng. Theo thông tin từ blog chính thức của YouTube, người xem có dịp theo dõi hậu trường quá trình làm album solo đầu tay Alter Ego, đêm diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella, vai diễn trong phim truyền hình The White Lotus cùng hành trình lập công ty quản lý LLOUD.

Điều YouTube mang lại lần này không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà là những lát cắt đời thường và công việc ít ai thấy của thần tượng. Trên blog của nền tảng ngày 10.11, ông Lyor Cohen, Giám đốc phụ trách âm nhạc toàn cầu của YouTube, nhấn mạnh sợi dây gắn kết giữa Lisa và cộng đồng người hâm mộ đã được xây dựng qua nhiều năm.

Cùng ngày phát hành phim, YouTube cũng tung ra ca khúc Leave With Me, nhạc phẩm được viết riêng cho bộ phim. Cách làm này nối liền âm nhạc, điện ảnh và khâu quảng bá của nghệ sĩ. Với YouTube, đây là cơ hội biến một phần khán giả sẵn có thành khách hàng trả tiền. Thay vì tốn công tìm người xem cho một đề tài mới tinh, nền tảng đã có sẵn nhóm công chúng quan tâm đến nhân vật chính. Cái khó còn lại chỉ là làm ra sản phẩm đủ hay để họ rút ví.

YouTube và bài toán giữ chân 150 triệu thuê bao

Suốt nhiều năm, lý do chính khiến người dùng mua YouTube Premium là các tiện ích đi kèm: xem video không dính quảng cáo, tải video về máy xem khi không có mạng, hay nghe nhạc tắt màn hình. Trong khi đó, những đối thủ như Netflix hay Disney+ lại giữ chân khách bằng các bộ phim và chương trình độc quyền.

Thế nhưng, ranh giới giữa hai cách làm này đang mờ dần. Theo Business Insider, Netflix gần đây đã đưa sản phẩm của các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên YouTube như Salish Matter hay The Stokes Twins vào kho phim của mình. Các nền tảng giờ đây không chỉ cạnh tranh nhau bằng phim điện ảnh hay phim truyền hình, mà còn giành giật từng phút chú ý và lòng trung thành của các nhóm khán giả vốn hình thành từ mạng xã hội.

Lisa có nhiều chia sẻ về những áp lực trong quá trình trở thành thần tượng Kpop trong bộ phim tài liệu Always Lalisa Ảnh: AFP

Việc phát hành độc quyền Always Lalisa giống như một bước đi ngược dòng của YouTube: đắp thêm nội dung đặc sắc cho một gói dịch vụ xưa nay vốn chỉ mạnh về tính năng kỹ thuật.

Trước đây, YouTube từng thử tự sản xuất nội dung gốc qua dự án YouTube Red và YouTube Originals, với một số phim được chú ý như sê ri võ thuật Cobra Kai. Tuy vậy, mảng YouTube Originals đã phải đóng cửa vào năm 2022. Lần trở lại này, YouTube không nhất thiết phải biến mình thành một hãng phim khổng lồ để đối đầu trực diện với Netflix. Việc bắt tay phát hành các dự án đã có sẵn lượng người hâm mộ hùng hậu là một hướng đi nhẹ gánh hơn. Trong cuộc chơi này, lợi thế lớn nhất của YouTube chính là kho dữ liệu khổng lồ về thói quen xem video của hàng tỉ người dùng tích lũy bao năm qua, giúp họ dễ dàng nhận diện nghệ sĩ nào đủ sức kéo khách mua gói trả phí.

Số liệu từ Business Insider cho thấy tính đến tháng 10.2026, tổng lượng thuê bao trả phí của YouTube Music và YouTube Premium đã vượt mốc 150 triệu, tăng đáng kể so với con số 125 triệu hồi tháng 3.2025. Mảng kinh doanh thu phí này đang có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn cả nguồn thu quảng cáo truyền thống.

Sự phình to của tập khách hàng trả tiền lại đặt YouTube vào một thế khó mới. Kéo được người dùng đăng ký đã đành, làm sao để họ duy trì việc đóng tiền đều đặn mỗi tháng mới là chuyện đáng bàn. Một bộ phim về thần tượng có thể khiến người hâm mộ lập tức mở tài khoản trả phí ngay ngày phim lên sóng. Nhưng sau khi xem xong bộ phim ấy, liệu họ có ở lại? Đó chính là khoảng cách giữa sức hút nhất thời của một sự kiện giải trí với giá trị bền vững của một dịch vụ thuê bao dài hạn.

Nhìn sang ngành công nghiệp K-pop, những phép thử như Always Lalisa cũng gợi mở thêm cách kiếm tiền mới ngoài các nguồn thu quen thuộc như bán đĩa, chạy sô, quảng cáo hay bán vật phẩm lưu niệm. Những câu chuyện hậu trường, quá trình làm nghề và sự trưởng thành của nghệ sĩ hoàn toàn có thể đóng gói thành sản phẩm giải trí độc lập, phát hành đa nền tảng để tiếp cận khán giả toàn cầu.