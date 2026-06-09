YouTube Premium chính thức tăng giá tới 4 USD mỗi tháng

Tháng 4.2026, Google thông báo về việc tăng giá dịch vụ YouTube Premium, với mức tăng ngay lập tức áp dụng cho người đăng ký mới. Đối với những người đang sử dụng dịch vụ, họ có thời gian đến hết ngày 8.6 để duy trì mức giá cũ trước khi giá mới có hiệu lực.

YouTube Premium đã chính thức áp dụng mức phí mới cho mọi thuê bao ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Giờ đây, khi ngày 8.6 đã đến, người dùng sẽ phải chi thêm từ 1 USD đến 4 USD mỗi tháng cho gói YouTube Premium mà mình sử dụng. Chi tiết giá mới của từng gói dịch vụ YouTube Premium kể từ ngày 8.6 như sau:

Sinh viên: 8,99 USD/tháng (tăng từ 7,99 USD/tháng).

Cá nhân: 15,99 USD/tháng (tăng từ 13,99 USD/tháng).

Gia đình: 26,99 USD/tháng (tăng từ 22,99 USD/tháng).

Đặc biệt, nếu người dùng đăng ký qua ứng dụng trên iPhone, giá có thể cao hơn do Apple áp dụng mức hoa hồng 30%. Cụ thể, giá mỗi tháng của YouTube Premium trên iOS cho gói sinh viên là 11,99 USD, gói cá nhân là 20,99 USD, gói gia đình là 34,99 USD.

Chi phí trên iPhone thực sự là một mức giá cao đáng kể, vì vậy người dùng được khuyến cáo nên đăng ký qua trang web YouTube thay vì qua ứng dụng di động.

Vì sao Google tăng giá YouTube Premium?

Trong tuyên bố của mình, Google cho biết lý do tăng giá là để "tiếp tục cải thiện dịch vụ Premium và hỗ trợ những người sáng tạo nội dung mà bạn yêu thích trên YouTube". Theo Google, hầu hết các nhà sáng tạo nội dung kiếm tiền từ quảng cáo, nhưng với người dùng Premium, họ sẽ nhận được một phần phí đăng ký hằng tháng dựa trên thời gian người dùng xem nội dung của họ. Chính vì vậy, việc tăng giá sẽ giúp tăng thêm nguồn thu cho các nhà sáng tạo.

Được biết, với YouTube Premium, người dùng không chỉ tránh quảng cáo mà còn bao gồm dịch vụ YouTube Music. Ngoài ra, YouTube cũng đang tích cực trấn áp các phần mềm chặn quảng cáo để bảo vệ nguồn thu của các nhà sáng tạo. Với sự gia tăng lượng quảng cáo trên YouTube trong thời gian gần đây, nhiều người dùng cho biết họ sẽ không hủy bỏ gói đăng ký hiện tại.