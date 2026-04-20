Microsoft Edge lại 'qua mặt' tính năng YouTube Premium

Trong nỗ lực thu hút thêm người dùng đăng ký gói trả phí, YouTube đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào các tính năng Premium. Kết quả là các trình duyệt của bên thứ ba đã không còn khả năng phát video YouTube ở chế độ nền từ đầu năm nay.

Đây là động thái không phải ngẫu nhiên của YouTube khi một phát ngôn viên của Google đã xác nhận với Android Authority rằng YouTube hiện đã được cập nhật để ngăn người dùng không đăng ký gói Premium truy cập vào tính năng này.

Tuy nhiên, một trong những trình duyệt bên thứ ba, cụ thể là Microsoft Edge, dường như đã tìm ra giải pháp “vượt rào”. Theo thông tin từ người rò rỉ Leopeva64, Microsoft đã khôi phục tính năng phát video YouTube trong nền trên trình duyệt di động Edge Canary thử nghiệm. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Leopeva64 đã chia sẻ video cho thấy trình duyệt YouTube tiếp tục phát ngay cả khi người dùng chuyển sang các tab khác hoặc quay lại màn hình chính.

Ngoài ra, Microsoft cũng đã bổ sung các chỉ báo âm thanh vào thẻ tab, giúp người dùng nhận biết âm thanh đang phát từ tab nào. Thông tin này có thể được xem từ trình chuyển đổi tab, và người dùng cũng có tùy chọn tắt hoặc bật âm thanh của một trang web từ menu ngữ cảnh của tab.

Tính năng phát video YouTube trong nền lần đầu tiên xuất hiện trên trình duyệt Edge Canary vào cuối năm ngoái và sự trở lại của nó diễn ra đúng lúc sau khi YouTube gần đây tăng giá gói Premium trên tất cả các nền tảng.