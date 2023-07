YouTube sắp có tính năng lướt nhanh video

Theo 9to5Google, thử nghiệm mới của YouTube là phát video ở tốc độ gấp 2 lần sau khi người dùng nhấn và giữ ở bất kỳ đâu trên màn hình phát nội dung.

Hiện người dùng đã đăng ký gói tài khoản Premium có thể trải nghiệm tính năng này bằng cách vào phần góc trên bên phải của ứng dụng, chọn Premium benefits, Try new features và bấm vào nút Try it now dưới mục 'Long press to watch at 2x'. Một cách nữa là người dùng tài khoản Premium có thể truy cập vào địa chỉ youtube.com/new để kích hoạt.

Nếu chưa thấy tính năng này trong tài khoản hoặc không dùng Premium, người dùng vẫn có thể phát video ở tốc độ cao hơn bằng các cách hiện có (nhấn vào biểu tượng bánh răng trong trình phát và chọn tốc độ mong muốn).

YouTube đang thử nghiệm tính năng tua nhanh video bằng việc chạm và giữ CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó vài ngày, YouTube đã cho phép người dùng trả phí sử dụng tính năng giúp ngăn các lần nhấn vô tình trong khi xem video. Người dùng đã có thể trải nghiệm tính năng này cho đến ngày 5.8, nhưng chỉ có thể dùng thử một tính năng thử nghiệm tại một thời điểm.

Đây là các thử nghiệm mà mạng video trực tuyến lớn nhất hiện nay thực hiện để đánh giá phản ứng của người dùng đối với các tính năng và nhận phản hồi để cải thiện. Trước đó, một tính năng khác của YouTube có tên là Âm lượng ổn định (Stable Volume) đang dần ra mắt trên các thiết bị. Dù cách sử dụng chính xác Stable Volume vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiều người nhận định nó được thiết kế để giữ âm lượng như nhau giữa các video YouTube.

Nền tảng video trực tuyến thuộc Google gần đây đã cập nhật chính sách mạo danh để gây khó khăn hơn cho các tài khoản cố mạo danh những người sáng tạo và kênh nổi tiếng. Theo chính sách mới có hiệu lực vào ngày 21.8, YouTube sẽ chấm dứt các kênh hoặc tài khoản cố bắt chước hồ sơ, hình nền hoặc giao diện tổng thể của một kênh khác.