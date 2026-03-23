YouTube thử nghiệm thuật toán đề xuất nội dung mới

Kiến Văn
23/03/2026 21:15 GMT+7

Nền tảng video trực tuyến hàng đầu YouTube đang đối mặt với những chỉ trích về thuật toán đề xuất nội dung gây hiểu nhầm.

Mặc dù YouTube đã có những nỗ lực để cải thiện tình hình, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề mà công ty cần giải quyết. Để giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tránh những video không đáng xem, YouTube đã giới thiệu tính năng mới mang tên Discover videos with Previews (tạm dịch: "Khám phá video với bản xem trước").

Các video xem trước xuất hiện để người dùng tránh mất thời gian cho các nội dung không đúng với mô tả

Theo thông tin từ trang hỗ trợ chính thức của YouTube, tính năng này sẽ hiển thị từ 5 đến 10 bản xem trước của các video được đề xuất. Những bản xem trước này sẽ cung cấp cho người dùng những "khoảnh khắc ngắn và hấp dẫn" từ video, từ đó giúp họ dễ dàng quyết định có nên xem toàn bộ video hay không, hoặc có nên thêm vào danh sách "xem sau".

YouTube 'tuyên chiến' với video câu view

Tính năng này được kỳ vọng sẽ giúp người dùng nhận diện những video có hình thu nhỏ gây hiểu nhầm, thường không phản ánh đúng nội dung thực tế. Mặc dù vậy, tính năng mới cũng có thể ảnh hưởng đến các nhà sáng tạo nội dung. Nếu người xem chỉ quan tâm đến những phần hay nhất của video, họ có thể không còn động lực để xem toàn bộ nội dung.

Cụ thể, trong khi tính năng mới mang lại lợi ích cho người xem bằng cách tiết kiệm thời gian, nó cũng có thể làm giảm sự tương tác giữa người xem và người sáng tạo, từ đó ảnh hưởng đến doanh thu của các nhà sáng tạo.

Hiện tại, YouTube đang thử nghiệm tính năng này với một tỷ lệ nhỏ người dùng trên ứng dụng di động Android. Nếu tài khoản của người dùng được chọn tham gia thử nghiệm, họ sẽ thấy một "thẻ tham gia" trên trang chủ. Tuy nhiên, YouTube vẫn chưa công bố thông tin về thời lượng của các bản xem trước cũng như thời điểm mở rộng tính năng này cho nhiều người dùng hơn.

