YouTube thừa nhận lỗi sau sự cố quảng cáo 90 giây trên TV

Trong tuần này, nhiều người dùng đã phản ánh về việc xuất hiện các quảng cáo dài 90 giây không thể bỏ qua trên ứng dụng YouTube dành cho TV và điều này đã gây ra sự không hài lòng. Ngay sau khi vấn đề được phát hiện, YouTube đã điều tra và thông báo đang triển khai bản vá lỗi.

Một quảng cáo dài 90 giây xuất hiện trên YouTube được người dùng Reddit chia sẻ ẢNH: REDDIT

Theo thông tin từ YouTube được chia sẻ với trang 9to5Google, các sự cố video quảng cáo 90 giây không bỏ qua này xuất phát từ một lỗi kỹ thuật, khiến ứng dụng hiển thị "thời gian dài hơn và không chính xác" cho các quảng cáo thực tế, vốn không dài 90 giây. YouTube khẳng định hiện tượng này không phải là cố ý và không liên quan đến bất kỳ thử nghiệm nào về định dạng quảng cáo mới.

YouTube xác nhận đây là lỗi phần mềm

Theo chính sách của YouTube, quảng cáo không thể bỏ qua chỉ được giới hạn ở 30 giây. Mặc dù có thể có quảng cáo dài hơn, nhưng những quảng cáo yêu cầu người xem phải xem hết không được vượt quá thời gian này. Mặc dù vậy, các báo cáo gần đây cho thấy một số quảng cáo trên ứng dụng YouTube dành cho TV lại hiển thị bộ đếm ngược 90 giây, điều đó rõ ràng thông tin từ YouTube là không đúng.

YouTube cho biết: "Chúng tôi đã xác định đây là do một lỗi phần mềm, dẫn đến việc hiển thị bộ đếm thời gian cao hơn và không chính xác cho các quảng cáo ngắn hơn. Chúng tôi đang triển khai bản sửa lỗi ngay từ bây giờ. Như đã nói, chúng tôi không có định dạng quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua và đây không phải là một thử nghiệm".

Hiện tại, bản chất của lỗi vẫn chưa được làm rõ và thời gian hoàn tất bản vá vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, người dùng sẽ sớm không còn phải chịu đựng tình trạng chờ đợi kéo dài bất thường này.