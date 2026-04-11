Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

YouTube thừa nhận lỗi sau sự cố quảng cáo 90 giây trên TV

Kiến Văn
11/04/2026 18:09 GMT+7

YouTube đã lên tiếng về quảng cáo 90 giây gây tranh cãi khi cho biết lỗi phần mềm làm sai lệch bộ đếm thời gian.

Trong tuần này, nhiều người dùng đã phản ánh về việc xuất hiện các quảng cáo dài 90 giây không thể bỏ qua trên ứng dụng YouTube dành cho TV và điều này đã gây ra sự không hài lòng. Ngay sau khi vấn đề được phát hiện, YouTube đã điều tra và thông báo đang triển khai bản vá lỗi.

Một quảng cáo dài 90 giây xuất hiện trên YouTube được người dùng Reddit chia sẻ

ẢNH: REDDIT

Theo thông tin từ YouTube được chia sẻ với trang 9to5Google, các sự cố video quảng cáo 90 giây không bỏ qua này xuất phát từ một lỗi kỹ thuật, khiến ứng dụng hiển thị "thời gian dài hơn và không chính xác" cho các quảng cáo thực tế, vốn không dài 90 giây. YouTube khẳng định hiện tượng này không phải là cố ý và không liên quan đến bất kỳ thử nghiệm nào về định dạng quảng cáo mới.

Theo chính sách của YouTube, quảng cáo không thể bỏ qua chỉ được giới hạn ở 30 giây. Mặc dù có thể có quảng cáo dài hơn, nhưng những quảng cáo yêu cầu người xem phải xem hết không được vượt quá thời gian này. Mặc dù vậy, các báo cáo gần đây cho thấy một số quảng cáo trên ứng dụng YouTube dành cho TV lại hiển thị bộ đếm ngược 90 giây, điều đó rõ ràng thông tin từ YouTube là không đúng.

YouTube cho biết: "Chúng tôi đã xác định đây là do một lỗi phần mềm, dẫn đến việc hiển thị bộ đếm thời gian cao hơn và không chính xác cho các quảng cáo ngắn hơn. Chúng tôi đang triển khai bản sửa lỗi ngay từ bây giờ. Như đã nói, chúng tôi không có định dạng quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua và đây không phải là một thử nghiệm".

Hiện tại, bản chất của lỗi vẫn chưa được làm rõ và thời gian hoàn tất bản vá vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, người dùng sẽ sớm không còn phải chịu đựng tình trạng chờ đợi kéo dài bất thường này.

Tin liên quan

Dân mạng hoang mang vì quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua trên YouTube

Trước thông tin YouTube sắp đưa quảng cáo dài 90 giây không thể bỏ qua lên TV, Google đã chính thức đưa ra phản hồi.

Khám phá thêm chủ đề

Youtube Quảng cáo Phần mềm mạng xã hội sự cố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận