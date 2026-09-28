YouTuber 'Thật Mạnh' khai lý do thuê 'Dũng trọc Hà Đông' đóng phim giang hồ

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa khởi tố YouTuber "Thật Mạnh" (tức Phạm Tiến Mạnh, 36 tuổi, trú xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên), Nguyễn Văn Dũng (tức "Dũng trọc Hà Đông", 58 tuổi, trú P.Từ Liêm, Hà Nội) cùng 15 đồng phạm về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông quy định tại điều 288 bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, YouTuber "Thật Mạnh" khai nhận, những nội dung liên quan đến xã hội, giang hồ luôn thu hút sự quan tâm, chú ý của khán giả. Do đó, Mạnh đã mời thêm những nhân vật nổi tiếng như "Dũng trọc Hà Đông", "Giang rồng", "Kiên trọc"… đã có lượng người theo dõi nhất định tham gia cùng. Mạnh thừa nhận khi lượt xem nhiều thì thu nhập sẽ được nhiều hơn.

Các bị can Dũng, Kiên và Mạnh ẢNH: BỘ CÔNG AN

Giang hồ mạng "Dũng trọc Hà Đông" thì khai quá trình hợp tác với Mạnh, bị can này được giao đóng vai đại ca băng nhóm giang hồ và chỉ đạo các đàn em trong phim. Dũng cho rằng do mình có lượng theo dõi cao nên Mạnh nhờ đóng phim để nhiều người xem hơn.

Bị can Phạm Trung Kiên (tức "Kiên trọc") khai mình được giao đóng vai bạo lực, dùng súng để giải quyết những mâu thuẫn. Mục đích Kiên hợp tác với Mạnh vì muốn được nổi tiếng.

Theo Bộ Công an, Mạnh cùng Nguyễn Ngọc Túy (34 tuổi, trú P.Phú Diễn, Hà Nội) bàn bạc, thống nhất lập kênh "Đời TV" trên nền tảng YouTube nhằm sản xuất, đăng tải các loại phim ngắn "drama". Những phim này có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ… nhằm thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, câu view, câu like để được YouTube trả tiền.

Để làm phim, Mạnh và Túy thuê Bàn Văn Huấn (28 tuổi, trú xã Tri Phú, Tuyên Quang), Vũ Duy Mẫn (35 tuổi, trú xã Đại Thanh, Hà Nội) và Vũ Bá Đằng (34 tuổi, trú xã Đại Đồng, Bắc Ninh) tham gia làm đạo diễn, quay các phân cảnh, chuẩn bị đạo cụ để sản xuất phim.

Ngoài ra, Mạnh tìm và bàn bạc với Dũng (đối tượng giang hồ cộm cán nổi tiếng, được chú ý trên mạng xã hội), Giang "rồng", Kiên "trọc"… tham gia đóng phim để cùng câu view, câu like, tăng tương tác của kênh "Đời TV" cũng như tài khoản cá nhân của cả nhóm trên nền tảng mạng xã hội, để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.

Cảnh sát xác định, Mạnh cùng đồng phạm đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn rồi đăng lên YouTube, trong đó có 3 bộ phim: Kẻ phản bội dài hơn 12 phút; Cuộc chơi sắp đặt dài hơn 12 phút và phim Phi vụ cuối cùng dài gần 40 phút. Những bộ phim này có nội dung, hình ảnh mang đậm màu sắc "xã hội đen" như sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng ống để thanh toán, cổ súy bạo lực, tệ nạn xã hội…

Theo Bộ Công an, việc đăng tải, lan truyền 3 bộ phim này đã gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật. Từ đó làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy hiện tượng "bắt chước, làm theo" như sự hình thành của băng nhóm tội phạm trong video.