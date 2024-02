YouTuber Thiên An trải lòng về biến cố, quyết định 'bỏ phố về rừng'

Thiên An được biết đến là YouTuber nổi tiếng với 4,2 triệu người theo dõi và 1,6 tỉ view trên kênh YouTube FBNV

Nguyễn Thiên An (tên thật Nguyễn Phạm Thanh Nhàn) là hot YouTuber nổi lên như "hiện tượng lạ". Hot girl sinh năm 1998 là chủ nhân của nhiều parody hài hước với những đề tài phong phú được lồng ghép thông qua những bài hát do cô tự sáng tác. Những sản phẩm nổi bật của cô gồm Cô giáo tôi là trùm cuối, Chị đại chuyển trường, Đại chiến rùa và thỏ... Một trong những clip mà cô sở hữu đạt nhiều lượt view nhất chính là bản MV Độ ta không độ nàng, tính đến nay MV đã vượt ngưỡng 164 triệu lượt xem, phần nào cho thấy sức hút của kênh Thiên An.

Hiện tại, Thiên An đang sinh sống tại một căn nhà nhỏ trên đồi thuộc huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Nữ YouTuber cho biết trước đó cô đã sống ở Đà Lạt 8 tháng để quen dần với nhịp sống, môi trường trước khi về đây. Nói về lý do quyết định "bỏ phố về rừng" sinh sống, Thiên An bộc bạch: "Thời điểm sống ở TP.HCM, tôi trải qua nhiều biến cố nên quyết định về đây tìm lại sự an yên trong bản thân mình. Sau những biến cố và sự trưởng thành của mình, tích góp cho bản thân thì tôi mới có đủ tài lực để dám ở đây".

Dù có nhà ở TP.HCM nhưng YouTuber Thiên An vẫn quyết định về Lâm Đồng sinh sống Chụp màn hình

Trải lòng về cuộc sống riêng, Thiên An tâm sự cô sinh ra trong gia đình không mấy yên bình khi ba mẹ ly hôn từ lúc học lớp 7. Từ nhỏ, cô đã nhận ra gia đình mình không hạnh phúc nhưng mẹ vẫn cam chịu vì sợ cô sống thiếu tình yêu thương của ba. Mãi đến lần Thiên An quyết định chống trả lại ba thì mẹ cô mới nhận ra và chính thức ly hôn.

Nữ YouTuber chia sẻ khi cô đang học năm 3 đại học thì ba bị tai biến và liệt nửa người. "Lúc đó ba mẹ tôi đã ly hôn, mẹ cũng đã dứt tình nên mẹ không thể lo cho ba được, nhưng tôi là con thì phải lo cho ba. Khi đó, dù ba tôi đã có gia đình riêng nhưng người phụ nữ kia không lo, muốn đẩy ba tôi về. Một người nằm viện cấp cứu không có ai thì tôi phải đứng ra lo. Mẹ tôi khi đó cũng về hưu rồi, tiền lương hưu cũng chỉ đủ để lo cho em gái của tôi. Lúc đó tôi còn nhớ mình thiếu 5 triệu viện phí, tôi vay mượn từ một người anh mà suốt 1 năm trời trả không nổi", cô kể.

Nữ YouTuber khóc nghẹn khi trải lòng về chuyện gia đình FBNV

Nữ YouTuber cho biết từ năm 3 đại học, cô đã đi làm nhưng vẫn không đủ chi phí để trang trải. Người đẹp tâm sự ngoài kiếm tiền nuôi em gái ăn học, cô còn phụ tiền trả nợ cho gia đình bạn trai cũ và nuôi cả người ba bệnh tật. Dù trải qua những tháng ngày khó khăn cùng cực nhưng cô vẫn cố gắng đến cùng. Sau khi ba khỏe hơn, Thiên An quyết định để ông về gia đình riêng rồi hằng tháng gửi tiền. Người đẹp 26 tuổi này tâm sự tuy nhiên sau vài chuyện, cô nhận ra ba không yêu thương mà chỉ cần tiền của mình.

"Một lần tình cờ đem tiền đến cho ba, tôi nghe ba nói chuyện điện thoại với một người, ba khoe rằng tôi làm giám đốc được rất nhiều tiền, tôi rất nghe lời nên chỉ cần nói là tôi sẽ đưa tiền. Khi nghe được điều đó, những ký ức không tốt thời thơ ấu của tôi cứ ùa về khiến tôi không bình tĩnh nỗi. Từ đó, tôi chỉ gửi tiền về chứ không còn muốn nói chuyện với ba nữa. Ba chưa bao giờ hỏi tôi sống như thế nào, có đang khó khăn gì không mà chỉ hỏi con có tiền cho ba không. Chính vì thế rất hiếm khi tôi chịu nghe máy của ba, thậm chí đến khi ba qua đời 1 tháng rồi tôi mới biết", cô khóc nghẹn trải lòng.

Trải qua biến cố trong chuyện tình cảm, Thiên An tâm sự hiện tại cô quyết định sống cho bản thân FBNV

Bên cạnh biến cố gia đình, Thiên An còn trải qua nỗi đau bị bạn trai gắn bó 14 năm phản bội. Cô tâm sự người đó là mối tình đầu, thậm chí gia đình hai bên đã gặp mặt, tính chuyện hôn nhân. Nhưng khi phát hiện ra người đó không chung thủy, cô tổn thương quá lớn nên quyết định chia tay cách đây 2 năm. Sau khi trải qua nhiều biến cố, Thiên An chia sẻ cô dần vượt qua và đang đi tìm niềm vui cho riêng mình.