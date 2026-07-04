Ngày 3.7, Công an thành phố Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hưng (46 tuổi, ở phường Long Bình, thành phố Đồng Nai) về tội "cố ý gây thương tích".

Chủ kênh YouTuber THIÊN BÁO SBC BIÊN HÒA bị bắt giam do hành vi chém gây thương tích một YouTuber khác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các quyết định trên được thi hành ngày 24.6.2026. Trước đó, ngày 5.12.2025, Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 11.6.2025 tại Bodh Gaya, quận Gaya, bang Biar (Ấn Độ).

Theo Công an thành phố Đồng Nai, Nguyễn Mạnh Hưng (hay còn gọi "Thiên Báo SBC Biên Hòa") thường xuyên sử dụng mạng xã hội như: YouTube "THIÊN BÁO SBC BIÊN HÒA", Facebook: "Nguyễn Thiên Báo", "Thiên Báo SBC Biên Hòa", "Đội SBC Biên Hòa", "Thiên Báo SBC"… để đăng tải, chia sẻ, bình luận những vấn đề nhạy cảm của xã hội trong đó có việc bộ hành của Lê Anh Tú "Thích Minh Tuệ" tại nước ngoài.

Ngày 11.6.2025, hai nhóm YouTuber từ Việt Nam sang Ấn Độ theo đoàn Lê Anh Tú "Thích Minh Tuệ" mâu thuẫn, đánh nhau. Hậu quả Nguyễn Mạnh Hưng dùng dao chém gây thương tích nặng ở tay đối với Nguyễn Quý Dậu (Dậu Nguyễn TV), nạn nhân phải nhập viện cấp cứu ở Ấn Độ.

Sau khi về nước điều trị, Nguyễn Quý Dậu đã làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi của Nguyễn Mạnh Hưng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục đấu tranh, khai thác, củng cố hồ sơ tài liệu, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Nguyễn Mạnh Hưng theo đúng quy định của pháp luật.