YouTuber Việt Nam sẽ bị đánh thuế bản quyền nặng nếu không có hồ sơ tại Mỹ

Hiện nay nhiều người Việt lập kênh YouTube và tham gia chương trình đối tác YouTube (YouTube Partner Program - YPP) để kiếm tiền từ việc chia sẻ doanh thu từ các quảng cáo được Google hiển thị trên kênh. Thế nhưng, nhiều YouTuber người Việt vẫn chưa biết cách khai báo thuế để không bị Google trừ thuế bản quyền nặng trên doanh thu.

Các YouTuber Việt Nam sẽ bị Google đánh thuế nặng nếu không có hồ sơ thuế hợp lệ tại Mỹ CTV

Theo quy định của Google, các You t uber tại Việt Nam đã có hồ sơ thuế hợp lệ tại Mỹ, đang bị khấu trừ thuế bản quyền tại nước này theo tỷ lệ 30% thu nhập tạo được từ người xem ở Mỹ. Nếu chưa khai báo thông tin thuế hoặc chưa có hồ sơ thuế hợp lệ, You t uber Việt Nam sẽ bị thu thuế bản quyền đến 24% tổng thu nhập trên toàn cầu từ kênh của mình (lớn hơn nhiều so với chỉ thu nhập phát sinh tại Mỹ).

Theo quy định trên, những You t uber Việt Nam đã gửi thông tin thuế tại Mỹ chỉ bị khấu trừ thuế bản quyền tại Mỹ đối với thu nhập phát sinh từ người xem tại nước này. Trong khi đó, những You t uber người Việt chưa có thông tin thuế hợp lệ tại Mỹ sẽ bị khấu trừ thuế bản quyền đối với tổng thu nhập trên toàn thế giới. Đây là quy định đã được You t ube áp dụng từ cuối tháng 5.2021.