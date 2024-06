Chuyện thật như đùa: YouTuber vượt mặt an ninh, cải trang nhảy múa trong lễ khai mạc EURO

Theo tờ BILD của Đức, YouTuber này có tên là Marvin Wildhage - một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở nước này với hàng trăm nghìn người theo dõi. Sáng 18.6, anh đã công bố một đoạn video cho thấy bản thân đã lẻn vào SVĐ Allianz (Munich) trước lễ khai mạc trong trang phục giả và nhảy múa ở góc sân gần 1 giờ đồng hồ.



Marvin Wildhage cũng cho biết thêm, anh đã đặt mua trang phục trực tuyến từ Trung Quốc với giá 3.200 euro (hơn 87 triệu đồng) và tự làm giấy tờ giả để vào sân. Trước đó, YouTuber Marvin Wildhage cũng tận dụng việc sao chép thiết kế từ các bức ảnh do nhân viên EURO 2024 đăng trên mạng xã hội để vượt mặt lực lượng an ninh.

Marvin Wildhage đã nhảy múa trong lễ khai mạc nhưng lực lượng an ninh không phát hiện AFP

Trong video Marvin Wildhage đăng tải cũng cho thấy, thông tin đăng nhập không vượt qua quá trình quét ở lối vào Allianz Arena. Tuy nhiên, Marvin Wildhage và cộng sự bất ngờ đã được một nhân viên bảo vệ vẫy tay chào. Marvin Wildhage lý giải, người này đã bị thuyết phục bởi một tấm thẻ giả mà anh đưa ra.

Phải đến khi lễ khai mạc gần kết thúc, Marvin Wildhage mới bị các nhân viên an ninh của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phát hiện. Ban tổ chức sau đó đã giam anh trong một căn phòng phía sau SVĐ Allianz hơn 5 tiếng. Đến khi trận đấu giữa đội tuyển Đức và Scotland kết thúc, Marvin Wildhage mới được thả.

UEFA lên tiếng xác nhận vụ việc: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng đã xảy ra sự cố với trang phục linh vật giả tại trận đấu ở Munich giữa Đức và Scotland. Ba người đã có trái phép xâm nhập lễ khai mạc, rất may là không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

UEFA đã đánh giá tình hình và khởi xướng các biện pháp tổ chức cần thiết. Ba cá nhân đã bị cấm vào SVĐ tổ chức các trận đấu EURO 2024. Xin hãy hiểu rằng chúng tôi không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào do quá trình tố tụng đang diễn ra của cơ quan điều tra”.

UEFA cũng lên tiếng xác nhận sự việc là chính xác REUTERS

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Marvin Wildhage cảnh báo những lỗ hổng bảo mật xung quanh giải đấu EURO 2024. Trong một video trước đó, YouTuber này cũng từng bước vào sân trong trang phục cầu thủ đội tuyển Đức nhưng chẳng ai cản lại.

Marvin Wildhage từng giả danh cầu thủ Đức nhưng lực lượng an ninh cũng không phát hiện AFP

Ở lễ bốc thăm EURO 2024 vào tháng 12.2023, sự kiện cũng bị gián đoạn khi những tiếng rên rỉ vang lên trong buổi lễ tại phòng hòa nhạc ở Hamburg. Một YouTuber người Anh khi đó cho biết anh đã đặt một chiếc điện thoại di động trong phòng và gọi điện đến đó để kích hoạt nhạc chuông.

Tờ Marca của Tây Ban Nha lo ngại về an ninh của EURO 2024. Tờ Marca viết: “Những lỗ hổng của EURO 2024 đang dần lộ ra. Rõ ràng với số lượng CĐV tăng đột ngột, chủ nhà Đức đã không kiểm soát được. Nhiều sự việc đã xảy ra, rất may mọi thứ chưa nghiêm trong. Công tác an ninh liên tục được tăng cường nhưng chưa thật sự hiệu quả”.