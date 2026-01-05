Zalo thay đổi cách xác thực tài khoản của người dùng

Ứng dụng Zalo vừa bất ngờ thay đổi cách xác thực tài khoản của người dùng. Cụ thể, ở phần "Định danh tài khoản", Zalo đã chuyển sang phương thức "Xác thực gương mặt và giọng nói qua cuộc gọi" thay vì yêu cầu người dùng chụp ảnh căn cước công dân và ảnh chân dung như trước đây. Khi người dùng nhấn vào "Bắt đầu" quá trình xác thực, người dùng sẽ nhận được cuộc gọi video đến từ nền tảng để thực hiện xác thực.

Zalo thay đổi cách xác thực tài khoản người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Động thái này của Zalo được cho nhằm tuân thủ theo quy định của luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 1.1.2026. Tại Điều 29 của luật này nêu rõ các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu…) làm yếu tố xác thực tài khoản.

Liên quan đến Zalo, những ngày cuối năm 2025, nền tảng này yêu cầu người dùng chấp thuận điều khoản sử dụng liên quan đến thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ khiến nhiều người bức xúc. Ủy ban cạnh tranh quốc gia đã có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần VNG - chủ sở hữu Zalo thực hiện một số biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ, trong đó khẩn trương rà soát và điều chỉnh cách thức triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo theo hướng không đặt người tiêu dùng vào tình thế phải đồng ý cho công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin của người tiêu dùng như một điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ, đồng thời bảo đảm việc người tiêu dùng thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, rõ ràng, có lựa chọn thực chất và không mang tính hình thức...