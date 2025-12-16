Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

VNG Cloud và GreenNode hợp nhất, xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho doanh nghiệp số

Mai Phương
Mai Phương
16/12/2025 16:05 GMT+7

Ngày 16.12, VNG công bố hợp nhất hai thương hiệu VNG Cloud và GreenNode dưới thương hiệu GreenNode.

Sau hợp nhất, GreenNode sở hữu hệ sinh thái AI Cloud toàn diện với hơn 80 sản phẩm và dịch vụ, kết hợp năng lực Cloud truyền thống và AI Cloud hiệu năng cao trên cùng một nền tảng thống nhất. Việc này đánh dấu bước tái cấu trúc quan trọng trong chiến lược "AI-first" của VNG, củng cố vị thế trong lĩnh vực hạ tầng AI Cloud tại Việt Nam và đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp AI Cloud hàng đầu khu vực.

VNG Cloud và GreenNode hợp nhất, xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho doanh nghiệp số- Ảnh 1.

Ông Kelly Wong - Tổng giám đốc VNG chia sẻ tại sự kiện

ẢNH: VNG

Ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG chia sẻ: Quyết định hợp nhất VNG Cloud và GreenNode phản ánh cách chúng tôi nhìn nhận lại bài toán hạ tầng trong kỷ nguyên AI. Khi doanh nghiệp chuyển từ thử nghiệm sang triển khai AI ở quy mô lớn, thách thức không còn nằm ở công nghệ, mà ở việc đưa AI vào vận hành một cách nhanh chóng, ổn định, có kiểm soát, và được người dùng chấp nhận. Điều các doanh nghiệp cần hôm nay không chỉ là năng lực tính toán, mà là một đối tác hiểu rõ thị trường, dữ liệu và vận hành, có khả năng rút ngắn khoảng cách từ thử nghiệm đến triển khai thực tế. Việc hợp nhất giúp chúng tôi tập trung nguồn lực, đồng bộ chiến lược giữa Cloud truyền thống và AI Cloud, trong bối cảnh AI ngày càng trở thành năng lực nền tảng gắn liền với Cloud và trải nghiệm người dùng. Dựa trên gần hai thập kỷ kinh nghiệm vận hành hạ tầng quy mô lớn của VNG, GreenNode hướng tới việc giúp doanh nghiệp đưa AI vào vận hành nhanh hơn, nhưng theo cách bền vững và thiết thực nhất.

Việc hợp nhất hai thương hiệu giúp GreenNode trở thành một trong số ít nền tảng tại Việt Nam cung cấp đầy đủ cả Cloud truyền thống lẫn AI Cloud hiệu suất cao trên cùng một hệ sinh thái. Doanh nghiệp khách hàng có thể vừa huấn luyện và tinh chỉnh mô hình, vừa triển khai các ứng dụng AI trên cùng một nền tảng. Điều này giúp giảm rủi ro tích hợp, đơn giản hóa vận hành, đồng thời mang lại lợi thế về chi phí cho các doanh nghiệp đang mở rộng nhanh hoặc phải xử lý khối lượng công việc phức tạp như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bán lẻ...

VNG Cloud và GreenNode hợp nhất, xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho doanh nghiệp số- Ảnh 2.

Ông Vũ Thanh Tùng - Tổng giám đốc GreenNode chia sẻ về hoạt động

ẢNH: VNG

Ông Vũ Thanh Tùng, Tổng giám đốc GreenNode chia sẻ thêm: Việc GreenNode chọn đi sâu vào AI Cloud không phải chạy theo xu hướng nhất thời. Đây là kết quả của gần 20 năm kinh nghiệm xây dựng năng lực vận hành hạ tầng quy mô lớn cho VNG, "Customer Zero" - khách hàng đầu tiên của chúng tôi, cho tới hàng ngàn start-up, doanh nghiệp trong nước và quốc tế sau này. Khi làn sóng AI bùng nổ, những nền tảng hạ tầng Cloud truyền thống trước đó đã trở thành bệ phóng tự nhiên để GreenNode tự tin bước vào cuộc chơi AI Cloud. Chúng tôi tin đây là lĩnh vực mà GreenNode có thể đồng hành, hỗ trợ và tạo ra tác động lớn nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam và khu vực, thông qua việc giải những bài toán rất cụ thể và thực tế.

